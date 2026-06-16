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عاجل | الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء: التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة

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ترامب ومادورو
Published On 16/6/2026
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آخر تحديث: 12:23 (توقيت مكة)

الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام:

  • التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة.
  • التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب.
  • نؤكد ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل.
  • نؤكد ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة انتشار جيشنا وعودة أسرانا.

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر: الجزيرة

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