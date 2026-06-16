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عاجل | الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء: التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة
Published On 16/6/2026|
آخر تحديث: 12:23 (توقيت مكة)
الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام:
- التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة.
- التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب.
- نؤكد ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل.
- نؤكد ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة انتشار جيشنا وعودة أسرانا.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة