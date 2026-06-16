زيلينسكي يعرض لقاء بوتين ولندن تشدد عقوباتها على روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، أنه عرض عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي خطاب مصور نشره عبر منصة إكس، قال زيلينسكي "ناقشت أمس مع الرئيس ترمب إمكانية تنظيم لقاء كهذا في الولايات المتحدة، في صيغة يكون صعبا على بوتين رفضها"، مضيفا "سنرى إلامَ ستفضي الأمور".

وفي سياق متصل، أوضح مصدر في الرئاسة الأوكرانية لصحفيين أن الاقتراح الأوكراني "نُقل منذ بعض الوقت عبر قنوات مختلفة، عن طريق وسطاء ودبلوماسيين وأجهزة استخبارات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي "لم يقدّم أي رد واضح".

يأتي هذا التحرك الأوكراني في وقت دأب فيه بوتين على رفض دعوات الاجتماع، مشيرا -في وقت سابق من الشهر الجاري- إلى أنه لا يرى "أي جدوى" من لقاء زيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق سلام.

كما قال زيلينسكي، سابقا، إن بوتين تجاهل دعوة للقائه في قمة مجموعة السبع التي تُعقد هذه الأيام في فرنسا.

لندن تعزز دعمها وتشدد عقوباتها

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، بالتزامن مع فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبل جلسة مخصصة للنزاع في أوكرانيا ضمن أعمال قمة مجموعة السبع اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أن تمويلات صادرات بقيمة 210 ملايين جنيه إسترليني (نحو 281 مليون دولار) ستتيح لشركة "أورينكو" البريطانية تزويد شركة "إنرغو أتوم" الأوكرانية باليورانيوم المخصب.

وأكد ستارمر إدانة لندن لما وصفها بـ"الضربات الوحشية" الروسية، مشددا على عزم بلاده "خنق الموارد التي تمول حرب بوتين وتوفير الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة".

ويأتي هذا التصعيد في المواقف الغربية قبل وصول الرئيس زيلينسكي، الثلاثاء، إلى قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، للمشاركة في اجتماع عمل يبحث سبل السلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا.

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وفي هذا الإطار، يطمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حشد دعم أمريكي أكبر، إذ صرّح لمحطة "تي إف 1" بقوله "ما أريده في الجوهر هو أن يكون لدينا أمريكيون يقولون: نحن معكم. سنواصل مساعدة أوكرانيا، وسنزيد الضغط على روسيا".

تأتي هذه التطورات مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس، والتي اندلعت في فبراير/شباط 2022، وتسببت في أكبر أزمة جيوسياسية وأمنية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأدّت العمليات العسكرية المستمرة إلى تداعيات إنسانية واقتصادية عالمية واسعة، وسط جمود في مسارات الحل الدبلوماسي.