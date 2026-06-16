زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب إندونيسيا واستبعاد حدوث تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة سولاويسي وسط إندونيسيا، وتفيد تقارير أولية بعدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة حتى الآن.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال في تمام الساعة 10:27 صباحا بالتوقيت المحلي (03:27 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب شرق مدينة بالو في مقاطعة سولاويسي الوسطى، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات، مما جعله زلزالا سطحيا شديدا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية بأن سكان مدينتي بالو وسيغي شعروا بالهزة بقوة، إذ استمرت الاهتزازات لأكثر من دقيقة، أعقبتها هزات ارتدادية، وأكدت الهيئة في بيانها أن الزلزال لا يشكل خطرا لحدوث موجات مد بحري (تسونامي).

وتقع إندونيسيا ضمن ما يعرف بـ "حلقة النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا نتيجة تصادم الصفائح التكتونية، مما يجعل الزلازل ظاهرة متكررة في هذا الأرخبيل الشاسع.

ويستحضر السكان في سولاويسي الوسطى ذكريات الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة بالو عام 2018 بقوة 7.5 درجات، والذي تلاه تسونامي أدى إلى مقتل أكثر من 2200 شخص، مما يفسر حالة الهلع التي سادت بين المواطنين اليوم فور وقوع الهزة.