خصائص فريدة.. لماذا اختير منتجع بورغنستوك لتوقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران؟

على قمة جبلية تطل على بحيرة لوسيرن الشهيرة، وبين قمم الألب السويسرية التي لطالما وفرت ملاذا للسياسة والدبلوماسية بعيدا عن ضجيج العواصم.

تستعد بلدة بورغنستوك السويسرية لاستضافة حدث قد يشكل محطة إستراتيجية هي الأهم في مسار العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مع الإعلان عن احتضانها مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بوساطة باكستانية.

ففي هذا المنتجع الفاخر الذي يرتفع مئات الأمتار فوق المياه الزرقاء لبحيرة لوسيرن، لا يقتصر المشهد على الفنادق الفخمة والمرافق السياحية الفارهة، بل يمتد إلى سجل طويل من استضافة المؤتمرات والمفاوضات السياسية التي جعلت من اسم بورغنستوك مرادفا للدبلوماسية الهادئة واللقاءات الحساسة خلف الأبواب المغلقة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السويسرية الرسمية، فإن وزارة الخارجية السويسرية أكدت اختيار البلدة لاستضافة مراسم التوقيع المقررة في 19 يونيو/حزيران الجاري، بعد مشاورات مكثفة شاركت فيها واشنطن وطهران إلى جانب الوسطاء القطريين والباكستانيين، فيما تولت بيرن توفير الترتيبات الدبلوماسية واللوجستية اللازمة لإنجاز الحدث.

هدوء وسرية وأمان

ويبدو اختيار بورغنستوك أكثر من مجرد قرار تنظيمي، إذ يحمل أبعادا أمنية وسياسية ورمزية تتجاوز حدود المكان، فالمنتجع الذي يمتد على مساحة تتجاوز 60 هكتارا ويضم فنادق ومنشآت استقبال ومؤتمرات متطورة، تحول خلال العقود الماضية إلى عنوان دولي للحوارات المعقدة التي تتطلب قدرا كبيرا من السرية والهدوء والأمن.

ولم تكن هذه البلدة السويسرية بعيدة عن محطات السلام الدولية، ففي عام 2002 استضافت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جبال النوبة السودانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو الاتفاق الذي اعتُبر حينها خطوة مفصلية مهدت لاحقا لمسار التسوية الأوسع في السودان.

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كما شهد المنتجع عام 2004 جولة مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل جزيرة قبرص برعاية الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى تسوية تاريخية قبل انضمام الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي، وحينها وجد الوسطاء الدوليون في الموقع المعزول نسبيا والبعيد عن الضغوط السياسية والإعلامية بيئة مناسبة لإدارة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في شرق المتوسط.

وخلال السنوات اللاحقة، استمرت بورغنستوك في أداء هذا الدور، فاستضافت اجتماعات لشخصيات سياسية واقتصادية عالمية، من بينها لقاءات مجموعة بيلدربيرغ التي تجمع نخبة من قادة السياسة والمال والأعمال من أوروبا وأمريكا الشمالية بعيدا عن الأضواء.

وفي يونيو/حزيران 2024، عاد اسم المنتجع إلى واجهة الأخبار الدولية عندما اختارته الحكومة السويسرية لاستضافة المؤتمر رفيع المستوى بشأن السلام في أوكرانيا، بمشاركة عشرات الدول والمنظمات الدولية، في خطوة أكدت استمرار الرهان على الموقع السويسري كمنصة للحوار الدولي في الأزمات الكبرى.

ولا تقتصر جاذبية بورغنستوك على ما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى، أو على موقعها الإستراتيجي الذي يبعد أقل من 20 دقيقة بالطائرة المروحية عن مطار زيورخ الدولي، بل ترتبط أيضا بالمكانة التي تتمتع بها سويسرا بوصفها دولة حياد راسخ ووجهة تقليدية للوساطات الدولية.

فالمكان يجمع بين الخصوصية العالية، وسهولة الوصول والإجراءات الأمنية المحكمة، بفضل وقوعه على قمة جبلية وبعده عن المناطق المأهولة بالسكان، وهي عناصر تجعل منه خيارا مفضلا للأطراف الساعية إلى إبرام تفاهمات حساسة.

محطة دبلوماسية دولية

ومع اقتراب موعد التوقيع الرسمي بين الولايات المتحدة وإيران، تستعيد بورغنستوك دورها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية في سويسرا.

فالمنتجع الذي احتضن على مدى عقود مؤتمرات ومفاوضات واتفاقات مرتبطة بالنزاعات والأزمات الدولية، يجد نفسه مجددا في قلب حدث سياسي يحظى بمتابعة عالمية واسعة، ليضيف صفحة جديدة إلى تاريخه كمكان اختارته الأطراف المتنازعة مرارا عندما اقتربت لحظات التفاهم والتسوية.