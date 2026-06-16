العدل السورية: إعدام أمجد يوسف كان سيحجب مصير رانيا العباسي

أكد مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل السورية، براء عبد الرحمن، أن المحاسبة القانونية في البلاد تسير وفق مسار "قضائي متكامل ونزيه"، مشيرا إلى وجود آلاف الموقوفين من رموز النظام السابق وضباطه قيد التحقيق والمحاكمة.

"6 آلاف موقوف"

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات لـ"سوريا الآن"، أن عدد الموقوفين لدى الوزارة بلغ 6 آلاف موقوف، ينتمي معظمهم إلى فئات كبار "الشبيحة" وضباط النظام السابق، بما يشمل طيارين ومجرمين تورطوا في الانتهاكات السابقة.

قضية أمجد يوسف

وفي سياق إجابته عن سؤال يتعلق بسرعة سير محاكمات المتهمين البارزين، ضرب مدير الإعلام مثالا حول أمجد يوسف، قائلاً:"لو تم قتله من أول لحظة جرى اعتقاله فيها، من كان سيعرف قصة الشهيدة رانيا العباسي؟ ومن كان سيكشف عن الاعترافات التي يقر بها في كل يوم؟".

وأضاف أن إجراءات القضاء تمثل سلسلة متكاملة تشمل الاعترافات والدعاوى والشهود والأدلة، وهي أركان أساسية لا يمكن التنازل عنها لضمان كشف الحقائق كاملة.

وتشهد عدة محافظات سورية منذ أيام، مظاهرات غاضية، رفضاً كما يقول المحتجون "لإعادة تعويم شخصيات كانت محسوبة على النظام المخلوع"، وللمطالبة تسريع تطبيق العدالة الانتقالية.

وتصدرت هذه الاحتجاجات حديث الشارع السوري في الأيام الأخيرة، فيما دعت الحكومة المتظاهرين لـ"ضبط النفس"، قائلة في بيان، إنها تتفهم "مشاعر الغضب والألم في نفوس الأهالي"، وإن "تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات مسؤولية تتولاها الدولة".