الصين تنفي تدريب عسكريين روس للقتال في أوكرانيا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، تصريحات أوروبية بأن الصين تدرب مقاتلين من روسيا للمشاركة في القتال في أوكرانيا.

وقال لين -في مؤتمر صحفي ببكين- إنه لا صحة لهذه التصريحات، مؤكدا أن هدفها تشويه سمعة الصين.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت أمس الاثنين إن الاتحاد يمتلك "معلومات موثوقا بها تفيد بأن الجيش الصيني درّب أفرادا من القوات الروسية للقتال في أوكرانيا".

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت كالاس في تصريحات نُشرت على موقع الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إنهم يعملون على تقييم تبعات ذلك، مضيفة أن الصين لا تزال داعمة قوية للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وفق تعبيرها.

وعن الاتفاق الأمريكي الإيراني المزمع توقيعه يوم الجمعة المقبل، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده علمت باتفاق واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم وإدراجهما بنودا مرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المضيق يستوجب العبور الآمن من أجل خدمة مصالح كل الأطراف.

وأضاف لين جيان أن بلاده تحافظ على اتصالاتها في مضيق هرمز، وتواصل العمل على حماية سلامة سفنها وطواقمها.

وبشأن الوضع في لبنان على ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني، أكد لين أن الصين قلقة جدا إزاء هذا الوضع، داعيا إلى احترام سيادة لبنان وأمنه.

كما عبر المتحدث الصيني عن أمله في أن يلتزم الجانبان اللبناني والإسرائيلي بتعهداتهما من أجل العمل على وقف دائم لإطلاق النار لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.