اتفاقية جديدة لتطوير حقول الغاز في سوريا.. ما أبرز الشركات المستثمرة بقطاع الطاقة؟

أعلنت الشركة السورية للبترول – اليوم الثلاثاء – توقيع عقد مع شركتي "كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا" الأمريكيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، في خطوة من شأنها "دعم منظومة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى تقليل الاعتماد على مادة الغاز المستوردة، وتنشيط قطاع الطاقة في البلاد، من خلال استقطاب شركات دولية للاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير النفطي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، يوسف قبلاوي، إن حكومة بلاده تتطلع من خلال هذا التعاون والاتفاقيات الموقعة حديثا مع شركات الطاقة، إلى "زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة الطاقة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين".

"كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا"

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" وشركة "نوفاتيرا" الأمريكية، بهدف تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، إضافة إلى استكشاف حقول جديدة، لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية، وفقا لما ذكرت "سانا" حينها.

وقد توقع قبلاوي، بحسب الوكالة، أن تؤدي المذكرة الجديدة إلى زيادة إنتاج الغاز بمقدار يتراوح بين 4 و5 ملايين متر مكعب يوميا خلال عام واحد من بدء العمل، كما تشمل المذكرة استكشاف حقل جديد يتطلب تطويره نحو ثلاث سنوات.

وشركة "كونوكو فيليبس"، مقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، تُعد واحدة من أكبر الشركات المستقلة في العالم في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وتبلغ قيمة أصولها الإجمالية 122 مليار دولار أمريكي، بينما تمتد أنشطتها عبر 14 دولة حول العالم، وفق الموقع الرسمي للشركة.

أما شركة "نوفاتيرا"، فلا تكشف المصادر المفتوحة معلومات كاملة بشأنها، فيما تظهر واجهة موقعها الإلكتروني غير المكتمل، أن الشركة لديها "عقود من الخبرة في مجال التنقيب والإنتاج، ومعرفة عميقة بالسوق السورية، وفريق عمل يمتلك سجلاً حافلاً في هذا القطاع، وتتمثل مهمتها الأساسية في استعادة وتحويل إنتاج الغاز المحلي في سوريا لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة".

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وفي 12 مايو/أيار الماضي، وقّعت السورية للبترول مذكرة تفاهم أخرى مع "كونوكو فيليبس"، إلى جانب شركة "توتال إنيرجيز" الفرنسية وشركة "قطر للطاقة"، للتعاون في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة السورية.

"توتال إنيرجيز"

تأسست عام 1924 تحت اسم "الشركة الفرنسية للبترول" بهدف ضمان استقلال فرنسا في مجال الطاقة، وهي شركة عالمية متكاملة في مجال الطاقة، تُنتج وتسوق أنواعا متعددة من الطاقة تشمل النفط والوقود الحيوي، والغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والهيدروجين منخفض الكربون، والطاقة المتجددة، والكهرباء، وتعمل في نحو 120 دولة، وفق الموقع الرسمي للشركة، التي غيّرت اسمها إلى "توتال إنيرجيز" قبل خمس سنوات.

قطر للطاقة

تأسست عام 1974 عقب اكتشاف حقل بو الحنين النفطي وبدء الإنتاج الفعلي منه عام 1972، وكان اسمها السابق "قطر للبترول"، وهي شركة مملوكة للدولة القطرية ولها استثمارات عالمية، أبرزها في الولايات المتحدة.

"شيفرون" و "يو سي سي" و "باور إنترناشونال"

في 11 مايو/أيار، أعلنت الشركة السورية للبترول تلقيها إشعارا رسميا من شركة "شيفرون" للمضي قدماً في مشروع البلوك البحري بالتعاون مع شركة "يو سي سي" القابضة (UCC Holding)، على أن تنطلق العمليات الفنية خلال العام الجاري 2026، مما يؤسس لأول عملية استكشاف بحري للمياه العميقة ضمن المياه الإقليمية السورية، حسبما ذكرت "السورية للبترول".

و"شيفرون" هي شركة طاقة أمريكية، تُركز على استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز الطبيعي، ومقرها هيوستن بولاية تكساس.

تأسست عام 1879 تحت اسم "باسيفيك كوست أويل"، ثم تحولت إلى "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا " عام 1906، وبعد اندماجها مع شركة "سوكال" أصبح اسمها "شيفرون" عام 1984، وتمتلك أكثر من 4800 براءة اختراع تكنولوجية، وفق موقعها الرسمي.

أما شركة "يو سي سي" القابضة (UCC Holding) فهي شركة قطرية متخصصة في الطاقة والإنشاءات، ومصنفة كشركة بناء مرخصة من الدرجة الأولى، وتندرج ضمن مجموعة "باور إنترناشونال القابضة"، وهو تكتل قطري متعدد الأنشطة تأسس عام 1984، بحسب موقع الشركة.

شركة (إتش كي إن)

في 9 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت "الشركة السورية للبترول" عن عقد اجتماع موسع امتد ليومين مع شركة "إتش كي إن" (HKN) الأمريكية، نُوقشت خلاله الخطوات التنفيذية لاستلام الحقول النفطية في الحسكة، والبدء بعمليات التشغيل الفعلي، ووضع خطط العمل، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وفي السياق، أكد نائب محافظ الحسكة ، أحمد الهلالي، في مقابلة نشرت – أمس الاثنين – على منصة "سوريا الآن"، أن وزارة النفط بدأت مشاورات وعقودا مع شركات كبرى، دخلت من ضمنها HKN كشريك ومشغل تنفيذي مسؤول عن عمليات التنقيب، وتحديث الآلات، وتطوير الحقول.

وتأسست هذه الشركة الأمريكية عام 2007، حيث تُنتج النفط في حقلي "سرسنك" و"أتروش" بإقليم كردستان العراق، وتركز أنشطتها الإنتاجية على استخراج النفط الخام.