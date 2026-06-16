إجلاء 6500 شخص في مدينة ألمانية بسبب قنبلة أمريكية

قررت السلطات الألمانية إجلاء نحو 6500 شخص من منازلهم في مدينة بوتسدام عاصمة ولاية براندنبورغ، اليوم الثلاثاء، بسبب عملية إبطال مفعول قنبلة تزن 250 كيلوغراما تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وكانت القنبلة الجوية الأمريكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية قد عُثر عليها في موقع بناء بشارع لايبتسيغر شتراسه، وأقيم طوق أمني بقطر 700 متر حول موقع العثور عليها.

ومن المقرر إخلاء أجزاء من وسط مدينة بوتسدام، كما ستُغلَق مؤقتا محطة القطار الرئيسية، التي تُعَد مركزا لحركة آلاف المسافرين يوميا. ومن المقرر أيضا تحويل حركة السيارات إلى مسارات بديلة، وعدم السماح للترام والحافلات بدخول النطاق الأمني، وفقا لما ذكرته سلطات المدينة.

وسيتوقف العمل السياسي في برلمان ولاية براندنبورغ خلال العملية. كما يقع ضمن منطقة الإغلاق ديوان حكومة الولاية وعدد من الوزارات وبنك الاستثمار والتنمية التابع للولاية، إضافة إلى مسبح ترفيهي ودور رعاية ومدرسة وروضة أطفال.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد سبق العثور على قنابل غير منفجرة وإبطال مفعولها داخل المدينة مرات عدة العام الماضي، في حين تقوم السلطات بإنشاء منطقة حضرية جديدة في موقع محطة الشحن السابقة بالمدينة التي كانت قد تعرضت لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية.