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"أطباء بلا حدود" تفصل 18 موظفا بتهمة الاستغلال الجنسي للاجئات سودانيات

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Sudanese refugee women walk at the Tulum refugee camp, amid ongoing conflict in Sudan between the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the Sudanese army, in Wadi Fira province, eastern Chad, November 30, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh SEARCH "ABDALLAH DALSH SUDAN SURVIVORS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.
لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين بولاية وادي فيرا شرقي تشاد (رويترز)
Published On 16/6/2026

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الاثنين، فصل 18 موظفا لارتكابهم "سلوكا خطيرا" في أعقاب تحقيقات، وُجّهت فيها اتهامات لعشرات من موظفيها بالاستغلال الجنسي للاجئات سودانيات في تشاد.

وأفادت المنظمة غير الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنها أطلقت تحقيقات على مدى أشهر بشأن "شبهات خطيرة بالاستغلال والاعتداء الجنسي والانتهاكات"، أبلغت عنها أواخر عام 2024 لاجئات سودانيات في شرق تشاد.

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وقالت "أطباء بلا حدود" -وهي إحدى كبرى المنظمات التي تقدّم المساعدات في مخيمات اللاجئين شرقي تشاد- إن تحقيقاتها كشفت عددا من حالات "سوء السلوك الخطير"، معربة عن "أسفها الشديد للأضرار التي نجمت عن ذلك".

ووفقا للمنظمة، فإن التحقيقات أكدت 59 شكوى واردة، في حين بقيت ادعاءات أخرى غير مثبتة، إذ لم يتسن للمحققين في بعض الحالات تحديد هوية الضحايا أو الجناة.

إجراءات تأديبية

وأضافت المنظمة "عندما أثبتت التحقيقات وجود سوء سلوك خطير، اتُّخذت إجراءات تأديبية فورية. ونتيجة لذلك، فُصل 18 موظفا، ومُنعوا الآن من العمل مع منظمة أطباء بلا حدود".

وتشمل قائمة المتهمين فئات مختلفة، من بينهم متعاقدون ومتعاقدون خارجيون وموردون.

وقالت "أطباء بلا حدود" إن هذا السلوك السيئ يمثّل انتهاكا خطيرا لقيم المنظمة ومسؤولياتها، مشيرة إلى تعزيز أنظمة الوقاية والرصد والإبلاغ الآمن عن الانتهاكات والاستجابة.

OURE CASSONI, CHAD - FEBRUARY 24: Recently arrived Sudanese refugees arrive at a food distribution centre at the Oure Cassoni refugee camp on February 24, 2026 in Oure Cassoni, Chad. In April 2023 civil war erupted between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the armed militia group Rapid Support Forces (RSF). The ongoing conflict has so far displaced around 14 million people across the region, triggering a widespread humanitarian crisis, as neighboring countries like Chad struggle to absorb refugees, while coping with populations already suffering high poverty rates and food insecurity. Chad has become Africa's largest host of refugees per capita, hosting a total 1.4 million refugees - more than 900,000 of which fled the conflict in Sudan. The most recent wave of arrivals from Sudan follows the RSF's offensive to capture the north Darfur city of El Fasher, where 6,000 people were reportedly killed by the RSF in the space of three days in October. A recent UN report has accused the RSF of atrocities that amount to war crimes and possible crimes against humanity. As many as 400,000 people have reportedly been killed since the conflict began. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
لاجئات سودانيات في مركز توزيع المواد الغذائية بمخيم أور كاسوني في تشاد (غيتي)

ويأتي قرار "أطباء بلا حدود" في وقت أعلنت فيه اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني في السودان توثيق أكثر من 30 ألف حالة قتل، وما يزيد على ألفي حالة اغتصاب، إضافة إلى نحو 15 ألف حالة احتجاز وإخفاء قسري منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من 3 سنوات.

وأسفرت الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، وهروب نحو مليون منهم غربا إلى تشاد، بحسب الأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات

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