نتنياهو: أختلف أحيانا مع ترمب وإيران خسرت نحو تريليون دولار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، فإنها لن تمتلك أسلحة نووية، مشددا على استمرار العمليات العسكرية لضمان أمن إسرائيل في مختلف الجبهات.

وأضاف نتنياهو -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- أن الجيش الإسرائيلي قتل قادة إيران وألحق أذى بالغا بأجهزتها الأمنية، فضلا عن إنقاذ إسرائيل من التهديد النووي الإيراني، مقدرا خسائر إيران جراء الحرب الأخيرة عليها بنحو تريليون دولار وفق زعمه.

وأكد نتنياهو أن الجيش سيظل في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان.

وقال إن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع إيران يمثل قرارا يخصه، وأن لإسرائيل مصالحها الخاصة، مشددا على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأنه لن يقيد نفسه في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأشار نتنياهو إلى أنه بالرغم من اتفاقه كثيرا مع ترمب، فإن الخلاف بينهما حاضر أحيانا.

وبينما أشار إلى تغيير إسرائيل عقيدتها القتالية، أكد أنه يعمل على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري ودوام التمتع به، مهددا بأنهم سيفعلون في الشمال (على الحدود مع لبنان) ما فعلوه في غزة.