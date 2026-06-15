بعد ساعات من اتفاق أمريكا وإيران.. هجوم على ناقلة قرب سواحل اليمن

في أول حادث مُعلَن عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف إطلاق النار، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، صد هجوم لمسلحين حاولوا الصعود إلى سفينة حاوية على بُعد نحو 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وقالت الهيئة، في بيان، إن 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة "آر بي جي" باتجاه ناقلة نفط، مضيفة أن حرس السفينة تبادل معهم إطلاق النار، وتمكّن من صد هجومهم.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات اليمنية.

وسُجلت خلال الأسابيع الماضية حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكان أنصار الله (الحوثيون)، أعلنوا الأسبوع الماضي، حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر بشكل كامل، وذلك بعد ساعات من تجدد الغارات بين إسرائيل وإيران، إذ قال المتحدث العسكري يحيى سريع، الاثنين الماضي، في بيان، إن "تحركات العدو الإسرائيلي أصبحت هدفا عسكريا ⁠لقواتنا المسلحة" من اللحظة.

وارتبط المشهد الأمني في السواحل اليمنية بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، ولاحقا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي يبدو أنها تضع أوزارها مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وجرى فتح مضيق هرمز "جزئيا"، مضيفا أن المضيق سيُفتَح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل عقب مراسم توقيع الاتفاق.