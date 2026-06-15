"نزيف بكل لحظة".. غارة إسرائيلية تودي بحياة طبيب ونجله في غزة

أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد طبيب ونجله جراء استهدافهما بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة شمال قطاع غزة بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأوضحت مصادر صحفية أن الطبيب محمد الهبيل ونجله موسى استشهدا إثر استهدافهما بصاروخ، بينما كانا يجلسان على سطح منزلهما لتعبئة المياه في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال القطاع.

وأظهرت لقطات مصورة جثمان الطفل موسى ووالده داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة للجزيرة ارتقاء 5 شهداء، بينهم طفلان وامرأة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأثارت هذه الجريمة موجة من التفاعلات المنددة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي تفاعل مع مقطع فيديو يوثق جثمان الطفل موسى الهبيل، أشار تامر قديح إلى أن إسرائيل قتلته برفقة والده داخل مدينة غزة.

وعلق حساب يحمل اسم وائل على استمرار نزيف الدم، وطرح تساؤلات حول موعد انتهاء الموت المجاني في غزة، في ظل تفاوض يستمر دون أي نتيجة تذكر.

وفي عبارة تعكس حجم المأساة، كتب محمد الجبور كلمات تؤكد أن غزة تنزف في كل لحظة.

من جانبه، استنكر أحمد القاري مشاهد القتل المتكرر في غزة، وتساءل: هل يستحق هذا المشهد أن يحظى باهتمام يومي مستمر؟

وقارن القاري بين الموقف في لبنان حيث دافعت إيران وأوقفت تدمير بيروت، وبين قطاع غزة الذي يفتقد من يدافع عنه ويوقف حرب الإبادة فيه، واستنكر فكرة التطبيع مع "الإرهاب الصهيوني" أو قبوله كأمر واقع.

وبحسب تقارير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، نفذ جيش الاحتلال 3269 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو ما أسفر عن استشهاد 992 فلسطينيًا، وإصابة 3138 جريحًا، إضافة إلى اعتقال 95 فردًا.