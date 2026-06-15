قطر تبحث مع الأمم المتحدة تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاتفاق الأمريكي الإيراني، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الخارجية القطرية أن وزير الخارجية بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، استمرار دعم دولة قطر لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أهمية التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحُسن الجوار، بحسب البيان.

كما أشار إلى أن اعتماد نهج التفاوض من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويُسهم في تحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

ترحيب بالاتفاق الأمريكي الإيراني

وفي سياق متصل، رحّبت دولة قطر، أمس الأحد، بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لمعالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت قطر في بيان للخارجية إن "هذه الخطوة تمثل تطورا مهما نحو ترسيخ السلام المستدام وتعزيز النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي".

وأعربت وزارة الخارجية، في البيان، عن تقديرها لإرادة الجانبين الأمريكي والإيراني، وحرصهما على تسوية الخلافات عبر التفاوض والوسائل السلمية، مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، وصولا إلى الاتفاق على مذكرة التفاهم.

وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الداعم لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سلمية ومستدامة للنزاعات، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة والعالم ويدعم فرص التنمية والازدهار.