الاحتلال ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة في جنين بالضفة

هدمت إسرائيل 7 بنايات بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وعدَّتها خطوة ضمن سياسة تهجير قسري للفلسطينيين.

وشملت عمليات الهدم البنايات الفلسطينية في قرية برطعة جنوب غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحجة "عدم الترخيص".

وأخطرت القوات الإسرائيلية أصحاب منازل أخرى بالهدم في إطار عمليات هدم غير مسبوقة في البلدة، تشمل منشآت تقع في أراضي "ج" وفق اتفاق أوسلو.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية شروع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ أعمال هدم لمنازل ومنشآت سكنية وتجارية تؤوي نحو 100 فلسطيني في البلدة المستهدفة.

"تهجير قسري"

وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"، مضيفة أنها "تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهدف إلى تكريس مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني".

وحذرت من أن قرار هدم المنازل والمنشآت المستهدفة سيؤدي إلى تشريد نحو 100 فلسطيني يقطنها، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة خور الضبعة تعرضت خلال الأسبوع الماضي لهدم 8 منازل ومنشآت، لافتة إلى أن تكرار عمليات الهدم يعكس إصرار سلطات الاحتلال على استخدام إجراءاتها الإدارية والقضائية لتوفير غطاء قانوني لمصادرة الأراضي وهدم الممتلكات الفلسطينية.

وبينما أكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دعت المنظمة الأممية والمؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية وحماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

المنطقة "ج"

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل فلسطينية بحجة أنها شُيدت على أراض ضمن المنطقة "ج". ووفقا لاتفاقية "أوسلو 2″، تخضع المنطقة -التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية- لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

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وهدمت القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية 18 منزلا في برطعة، وشردت عشرات السكان، وفق وكالة الأناضول.

وتقع بلدة برطعة خلف الجدار الفاصل الإسرائيلي، وتتبع إداريا لمحافظة جنين، ويحمل سكانها الهويات الفلسطينية.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسب ما يقول الفلسطينيون.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال مايو/أيار الماضي 70 عملية هدم بالضفة شملت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية و8 مصادر رزق.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، تشمل تجريف الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إليها، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.