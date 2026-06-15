أكد وزير الخارجية ⁠الإيراني، عباس عراقجي ⁠في اتصالات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حرص بلاده على وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقاء جيش الاحتلال في لبنان وغزة وسوريا.

وحمّل عراقجي خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت اليوم الاثنين، بعون وبري، الولايات المتحدة مسؤولية ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب الموقعة بين واشنطن وطهران، مساء أمس الأحد، بوساطة باكستانية.

وأكد عراقجي ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، معربا عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين بلاده وأمريكا في وضع حد للعمليات العسكرية على جميع الجبهات لإرساء الاستقرار في المنطقة.

كما أكد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية بهذا الشأن أن عراقجي أطلع عون وبري على بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن، خاصة ما يتعلق منها بلبنان.

وفي تطور آخر، أكد وزير الخارجية ⁠الإيراني ⁠خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه ‌من تركيا ومصر والعراق، اليوم الاثنين، ضرورة وقف الهجمات ⁠الإسرائيلية على ⁠لبنان بشكل كامل.

ترحيب لبناني

من جانبه، رحّب الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، وذلك خلال الاتصال الذي أجراه مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي.

وأعرب عون عن أمله في أن يشكّل الاتفاق "خطوة إيجابية" نحو خفض التوترات وفتح الباب أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة، وأشار عون بهذا الصدد إلى أن "استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية".

رفض إسرائيلي

وتزامنا مع هذه التطورات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا "طالما كان ذلك ضروريا".

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وقال نتنياهو -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- إنه يجهل تفاصيل الاتفاق بين أمريكا وإيران، معربا عن تمسكه بمواصلة احتلال مناطق لبنانية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، فإنها لن تمتلك أسلحة نووية، مشددا على استمرار العمليات العسكرية "لضمان أمن إسرائيل في مختلف الجبهات" وفق تعبيره.

ومن المتوقع أن تنطلق الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم لوقف الحرب، في مدينة جنيف السويسرية، يوم الجمعة المقبل، وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون وإيرانيون.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي شنت أمريكا وإسرائيل حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أي بعد يومين من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تشن تل أبيب عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3783 قتيلا وحوالي 11 ألفا و700 جريح، فضلا عن أكثر من مليون نازح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.