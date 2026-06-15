ترمب وفانس يعلنان توقيع الاتفاق مع إيران ويعتزمان نشر بنوده قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، إنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وجرى فتح مضيق هرمز "جزئيا"، مضيفا أن المضيق سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبلة عقب مراسم توقيع الاتفاق.

وأضاف ترمب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وكان ذلك هو جوهر النزاع.

وأكد الرئيس الأمريكي أن نائبه جيه دي فانس سوف يحضر مراسم التوقيع يوم الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أنه يرغب في نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران "لأنها وثيقة مهمة وقوية وسننشرها قريبا".

وقال ترمب إن تخفيف العقوبات على إيران "سيتوقف على سلوكها"، مضيفا أنه سيجري فتح مضيق هرمز بدون رسوم وبالكامل "بعد نزع الألغام".

توقيع إلكتروني

من جانبه، أكد فانس في وقت سابق الاثنين أن الاتفاق مع إيران وقع إلكترونيا من الأطراف جميعا وستكون هناك مراسم توقيع يوم الجمعة المقبلة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، إن الإدارة الأمريكية تعتزم نشر النص الكامل لاتفاقية وقف الحرب في إيران هذا الأسبوع، مضيفا "نريد أن يراها الشعب الأمريكي".

وأضاف فانس في مقابلة مع برنامج "سي بي إس مورنينغز": "في بعض الأحيان، تتضمن هذه الاتفاقيات بعض البروتوكولات الدبلوماسية وبعض الأمور الفنية التي يجب العمل عليها، لكننا نخطط لإصدار النص الكامل هذا الأسبوع".

وقال فانس إن هناك بعض التقارير الخاطئة حول ما ورد في الاتفاقية، مشيرا إلى أن الاتفاق بشكل عام: "يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا، مع فتح مضيق هرمز في الوقت نفسه".

وذكر فانس أن ذلك "يمد يد العون لإيران ويقول: انظروا، إذا كنتم على استعداد للوفاء بالتزاماتكم، إذا كنتم على استعداد للسماح بعمليات تفتيش حقيقية لبرنامجكم النووي، فسوف نرحب بكم مرة أخرى في الاقتصاد العالمي".

وقال نائب الرئيس الأمريكي إن إيران ستحظى "بمستقبل أفضل وأكثر ازدهارا إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن رفع التجميد عن الأصول المالية الإيرانية "هو أحد الأمور التي سنعمل على حلها في المحادثات الفنية التي ستعقب التوقيع الرسمي يوم الجمعة".

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ونفى فانس حصول النظام الإيراني على 24 مليار دولار من الأموال المجمدة إذا حقق معايير محددة، قائلا إن هذا الرقم "لا يرد في أي من النصوص".

وأضاف فانس: "ما قلناه هو أننا مستعدون للتفاوض بشأن رفع تجميد الأصول، لكن الأهم بكثير هو رفع العقوبات عن اقتصادهم، شريطة أن يلتزموا بالتزاماتهم طويلة الأجل بشأن البرنامج النووي".