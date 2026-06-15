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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة

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ترامب ومادورو
Published On 15/6/2026
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آخر تحديث: 22:02 (توقيت مكة)

القناة 12 الإسرائيلية: اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالي إسرائيل

مراسل الجزيرة: إطلاق 3 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر

مراسل الجزيرة: إطلاق 3 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية

مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تطلق 3 قذائف باتجاه مرتفعات علي الطاهر بالنبطية

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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