عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة
Published On 15/6/2026|
آخر تحديث: 22:02 (توقيت مكة)
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالي إسرائيل
مراسل الجزيرة: إطلاق 3 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر
مراسل الجزيرة: إطلاق 3 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية
مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تطلق 3 قذائف باتجاه مرتفعات علي الطاهر بالنبطية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة