شكوى مواطن سوري تقود إلى حجب مواقع للقمار والمراهنات

أثمرت شكوى تقدم بها الشاب السوري نور حلبي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تحرك حكومي سريع، حيث استجابت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية لمناشدته، وقررت إيقاف الوصول إلى مواقع إلكترونية مخصصة للقمار والمراهنات.

وجاءت هذه الخطوة بهدف حماية المستخدمين في سورية وتعزيز سلامة الفضاء الرقمي، لتؤكد أهمية التفاعل المباشر بين المواطن والجهات المسؤولة.

وفي تفاعل مباشر مع الشكوى، وجه وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل شكره للمدون نور حلبي، لكونه من أوائل المبادرين إلى لفت انتباه الوزارة إلى هذه المشكلة.

وأكد هيكل أن الوزارة تقدر كل البلاغات المحقة التي تصلها، وتسعى لمعالجتها بصورة مباشرة، وشدد الوزير على أن هذا الإيقاف سيستمر إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، مع تأكيده على عدم المساس بحرية الاستخدام المشروع للإنترنت.

واعتبر حماية الأهالي من الاحتيال بمثابة واجب يؤدونه بكل طمأنينة، وأشار إلى وجود مؤشرات تتسم بالجدية تفيد بوجود ممارسات قد تعرض المواطنين للضرر والتغرير.

من جهته، عبر الشاب نور حلبي عن فخره وسعادته الغامرة إثر استجابة الوزير السريعة، ووجه شكره العميق للوزارة على جهودها، وقال في تدوينة له إن سعادته بهذا القرار "لا يعلم بها إلا الله"، وأبدى امتنانه الكبير لسرعة الاستجابة لمعالجة المشكلة المذكورة.

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي بصورة احترازية، ريثما تنهي اللجنة التي شكلتها الوزارة أعمالها في التحقق من نشاط هذه المواقع.

ويستند هذا الإيقاف إلى مخالفة أنشطة المقامرة والرهان للأحكام القانونية النافذة، ولما تنطوي عليه من مخاطر مالية واجتماعية تطال الأفراد والأسر.

وفي سياق تأكيد شمولية القرار، وجهت الوزارة خطابات بصيغة رسمية إلى منصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ خطوات ملموسة بهدف إيقاف الإعلانات المرتبطة بهذه المواقع التي تستهدف الداخل السوري.

ولقي هذا القرار استحسان المغردين السوريين الذين وصفوا الخطوة بالضرورية، وأشاد المدون كمال السلامي بالقرار الذي أعلنه وزير الاتصالات، وذكر أن هذه الخطوة تحمي المواطنين من الأضرار المحتملة، وتؤكد أن سوريا تمضي في طريق التعافي ضمن كافة المجالات.