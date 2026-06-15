حزب الله يوثق بالفيديو تدمير ناقلة جند وميركافا إسرائيلية جنوبي لبنان

بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مشاهد استهداف مقاتليه ناقلة جند ودبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال في موقعين في بلدة عيناتا ومحيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وإصابة الآليتين بشكل مباشر بمسيّرتي "أبابيل" الانقضاضيتين.

وأظهرت المشاهد مسيّرة تحلق بارتفاعات منخفضة حول الموقع المستهدف، قبل أن تكتشف تمركز ناقلتي جند للاحتلال وتنقض على إحداهما بمن كانوا داخلها يوم 29 مايو/أيار الماضي.

كما أظهرت مسيّرة انقضاضية أخرى من الطراز نفسه تحلق بارتفاعات متباينة حول محيط قلعة الشقيف، وصولا إلى دبابة ميركافا لتنقض عليها في الموقع يوم 10 يونيو/حزيران الجاري.

استهدافات متفرقة

وقبل يومين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيّرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل، ووجّه إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري.

وفي المقابل، قال حزب الله إن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه بلدات في الجنوب، وذلك في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، رغم اتفاقيات وقف إطلاق النار المعلنة سابقا.

ويؤكد الحزب -في بيانات متتالية- أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوبية، بينما يعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد مواقع يقول إنها تابعة للحزب داخل الأراضي اللبنانية.

ومساء الأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، كاشفا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

يذكر أن إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، في حين تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.