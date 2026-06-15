تباينت التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن فتح مضيق هرمز بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي من شأنه إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 3 أشهر وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصريح عبور منذ أكثر من 96 ساعة عبر مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران ستتخذ تدابير لضمان المرور الآمن عبر المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول أخرى لفترة محددة وبما يتوافق مع التزامات الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله "ترمب كان يصر على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار فور إعلان التفاهم لكنّ إيران لم تقبل ذلك".

وأضاف المصدر: "تقرر أن تبدأ إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع التفاهم".

ترمب يؤكد

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت الخروج من مضيق هرمز.

وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: "بدأت السفن، وكثير منها محمل بالنفط، التحرك للخروج من مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن تلك السفن "تسلك ممرا جنوبيا يتمتع بأمان وحماية عالية".

كما عبّر جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الاثنين، عن أمله في أن يُنشر نص اتفاق وقف الحرب مع إيران وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن الولايات المتحدة تتوقع أن يبقى المضيق مفتوحا دون رسوم على المدى الطويل.

وأضاف: "هذا ما سنناقشه خلال المفاوضات الفنية، هناك تفاصيل بالغة الأهمية يتعين تحديدها، وسنجلس معا إلى طاولة المفاوضات لنناقشها ونتوصل إلى حل للمضي قدما".

وذكر فانس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيمثلان طهران في مراسم التوقيع في سويسرا يوم الجمعة المقبل، وأن العديد من تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد الإعداد، بيد أنه لم يكشف عن ممثل الولايات المتحدة خلال توقيع الاتفاق.

إعلان الاتفاق

وكان الرئيس الأمريكي ترمب أعلن أمس الأحد، عبر منصته تروث سوشيال عند الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي في واشنطن (21:30 بتوقيت غرينتش) أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل.

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وجاء المنشور بعد وقت قصير من إعلان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي تلعب بلاده دور الوساطة في هذا الملف، التوصل إلى اتفاق أيضا.

وقال شريف في منشور على منصة إكس إن الاتفاق ينص على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة المقبل في سويسرا، لكنّ بنود الاتفاق لم تُعلن رسميا بعد.

مهمة أوروبية

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وبريطانيا على استعداد لقيادة مهمة في مضيق هرمز، بدعم من هولندا وإيطاليا، للمساعدة في إعادة فتح الممر المائي المهم بعد أن يدخل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.

وأضاف أن المهمة يمكن نشرها في غضون يومين أو 3 أيام، مشيرا إلى أن إعادة فتح المضيق مع فرض رسوم عبور سيكون أمرا مخالفا للقانون الدولي.

تمشيط لأسابيع

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في قطاعي الشحن والأمن البحري قولها إن ضمان خلو مضيق هرمز من الألغام قد يؤخر عودة حركة الشحن إلى طبيعتها لأسابيع بعد التوصل إلى اتفاق لمعاودة فتح الممر المائي.

وذكرت الوكالة أن تقييمات 5 مصادر أمن بحري غربية تشير إلى أن عملية إزالة الألغام بواسطة كاسحات تقليدية وغواصات مسيرة متطورة قد تستمر بين 40 و50 يوما قبل أن يكون لدى شركات التأمين والشحن والنفط الثقة الكافية للإبحار عبر المنطقة.

ولا يُعرف عدد الألغام التي قد تكون إيران زرعتها في المضيق، الذي كانت تمر عبره قبل الحرب 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال نحو الأسواق العالمية.