أخبار|سوريا

الشيباني وبرّاك يبحثان في إسطنبول ملفات ثنائية وإقليمية

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التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السيد أسعد حسن الشيباني اليوم في إسطنبول المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك - وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (يمين) يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (الخارجية السورية)
Published On 15/6/2026
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آخر تحديث: 06:01 (توقيت مكة)

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع مبعوث الولايات المتحدة الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وبحسب بيان نشرته الخارجية السورية، فإن اللقاء -الذي جرى في إسطنبول أمس الأحد- تناول آخر التطورات على الساحة الدولية، والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وهذا هو اللقاء الأول مع براك عقب تجدّد تعيينه مبعوثا رئاسيا لسوريا والعراق نهاية الشهر الماضي، إلى جانب دوره سفيرا للولايات المتحدة في أنقرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن -في 31 مايو/أيار الماضي- تعيين برّاك مبعوثا رئاسيا لسوريا والعراق وأشاد بأدائه "المتميز"، وذلك بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المناقض انتهاء مهمته مبعوثا خاصا لسوريا.

وفي منشور التعيين، أوضح ترمب أن تكليف برّاك يأتي في سياق "تعزيز العلاقات المتنامية" مع حكومتيْ سوريا والعراق، مضيفا أن إدارته "تقدر كثيرا" جهوده واستعداده المستمر لخدمة الولايات المتحدة.

وعقب تعيينه، قال براك -عبر حسابه في منصة "إكس"- إن العراق وسوريا وتركيا تمثل الركيزة الإستراتيجية للاستقرار الدائم في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين الدول الثلاث يتطلب وجود نقطة اتصال أمريكية واحدة وثابتة، تتجاوز الخلافات القبلية والدينية والطائفية.

المصدر: الجزيرة

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