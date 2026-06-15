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الجيش الإسرائيلي يسجل 1302 إصابة في صفوفه منذ نهاية فبراير

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Israeli army soldiers patrol along the northern road near Moshav Margaliot in the Upper Galilee bordering Lebanon on June 9, 2026, after a shooting incident at IDF soldiers operating in the Ramim Ridge area.
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان (الفرنسية)
Published On 15/6/2026
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آخر تحديث: 06:48 (توقيت مكة)

أُصيب جنديان إسرائيليان في جنوب لبنان، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة، ليرتفع بذلك عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي -منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي- إلى 1302، بحسب الإحصاءات الرسمية للجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان أمس الأحد- إن الجنديين أُصيبا إثر استهداف صاروخي أصاب قواته في جنوب لبنان.

وبحسب إحصاءات الجيش، فقد قُتل 31 عسكريا إسرائيليا -بينهم ضباط- منذ بدء الحرب على إيران ولبنان.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ مما خلف 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

المصدر: وكالة الأناضول

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