مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، في وقت اعتقلت فيه سلطات الاحتلال أحد حراسه. ومن جهتها اقتحمت طواقم البلدية قطعة أرض تتبع دير الأرمن ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس -في بيان- إن 397 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بينما قالت محافظة القدس إن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية خلال الاقتحام.

ومنذ عام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من باب المغاربة على فترتين، قبل الظهر وبعده.

في سياق متصل، قالت محافظة القدس -في بيان- إن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى حمزة النبالي أثناء وجوده بمحيط قبة الصخرة، بالمسجد الأقصى دون أن تشير إلى مصيره.

من جهة ثانية، ذكر مركز وادي حلوة أن طواقم بلدية الاحتلال يرافقها أفراد سلطة الطبيعة اقتحموا قطعة أرض تتبع دير الأرمن في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وصادروا ممتلكات فلسطينية بينها مركبات.

وقال المواطن المقدسي خالد الزير -في تسجيل فيديو نشره المركز- إنه يعمل حارسا لقطعة الأرض وفوجئ بالاقتحام، موضحا أن سلطة الطبيعة الإسرائيلية تحاول الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مرفق عام.

وأشار مركز المعلومات إلى تركيب أسلاك شائكة حول الأرض وإقامة بوابة عند مدخلها، قبل وضع اليد عليها وإغلاقها لصالح البلدية ومنع الوصول إليها.