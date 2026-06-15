إيران تكشف ملامح مذكرة التفاهم مع أميركا لوقف الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب على الجبهات كافة، كاشفة عن جولة دبلوماسية مكثفة سيجريها مسؤولون إيرانيون إلى دول إقليمية وجارة لاطلاعها على تفاصيل الاتفاق المؤقت، قبيل التوقيع الرسمي عليه في العاصمة السويسرية جنيف يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي أن إنهاء الحرب في لبنان يمثل جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.

وأشار إلى أن الوفد الإيراني سيبدأ جولته الإقليمية عاجلا لعرض تفاصيل التفاهم الذي ترعاه أطراف وسيطة شملت باكستان وقطر وسلطنة عمان، على أن يتم إعلان التوقيع النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة بمجرد حسم الترتيبات اللوجستية.

وأضاف بقائي أن طهران وواشنطن ستدخلان في مفاوضات تفصيلية مدتها 60 يوما عقب توقيع جنيف لبحث ملفي إلغاء العقوبات والبرنامج النووي، مشددا على أن المذكرة تلزم الإدارة الأميركية بضمان وقف الكيان الصهيوني للعدوان واحترام السيادة اللبنانية، إلى جانب تفعيل ترتيبات أمنية متبادلة ومؤقتة تخص إدارة المرور الآمن في مضيق هرمز بالتنسيق مع مسقط.

الملف اللبناني

وذكر المتحدث الإيراني أن اسم لبنان ورد ثلاث مرات في نص مسودة التفاهم للتأكيد على احترام سيادته وسلامة أراضيه، حيث اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت لم تنجح في تشتيت التركيز عن المصالح المشتركة، بل تحولت إلى فرصة حققت أعلى درجة من مصالح جبهة المقاومة وطهران وعززت انسجامها الميداني والسياسي.

وفيما يتعلق بالضمانات، أكد بقائي انعدام الثقة بالكامل بالجانبين الأميركي والإسرائيلي بناء على التجارب التاريخية، مشددا على أن واشنطن ملزمة بموجب التفاهم بضمان وقف الكيان الصهيوني للحرب في لبنان، وأن أي نقض لهذه التعهدات سيقابل بتحرك رادع ومباشر من قبل إيران اعتمادا على أدواتها وعوامل الضغط العسكرية والدبلوماسية التي تمتلكها.

مهلة الـ60 يوما

وبشأن التحذيرات الأميركية والغربية حول القدرات النووية، قلل بقائي من أهمية التصريحات الصادرة عن واشنطن بشأن السيطرة على ما وصف بـ "الغبار النووي"، مؤكدا أن الإدارة الأميركية اختبرت الخيارات العسكرية في السابق وتدرك عواقب تكرارها.

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وأشار إلى أن المفاوضات المرتقبة في جنيف ستحدد إطار التعامل مع نسب تخصيب اليورانيوم وحقوق إيران بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، على أن يصادق مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النهائي لتقوية مكانته القانونية.

ووجه المتحدث انتقادات حادة للمواقف غير المهنية لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، معبرا عن استياء طهران من صدور قرار إدانة ضدها بضغوط غربية، دون الإشارة للاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النووية السلمية الإيرانية في يونيو/حزيران من العام الماضي، ومطالبا الوكالة بإصلاح نهجها لتلعب دورا بناء في المرحلة المقبلة.