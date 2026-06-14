مشاهد مروعة لقنص مدني داخل مقهى في مدينة غزة

أكدت تقارير محلية فلسطينية إصابة المواطن خليل جميل المصري، البالغ من العمر 40 عاما، بجراح حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة يوم السبت تفاصيل الحادثة، حيث كان المصري يجلس برفقة عدد من أصدقائه داخل المقهى، قبل أن تباغته رصاصة مصدرها قوات الجيش الإسرائيلي التي تنتشر على طول الخط الأصفر شرق المدينة.

وأفادت شهادات محلية بأن الرافعات التي ينصبها الجيش الإسرائيلي في نقاطه العسكرية تعد المصدر الأساسي لإطلاق النار صوب خيام النازحين والمناطق الحيوية.

وفي اليوم نفسه، أكدت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب محمد أبو حصيرة، البالغ من العمر 19 عاما، برصاص أطلقته طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" قرب مفترق السرايا في مدينة غزة.

وعلق الصحفي باسل خلف على المقطع قائلا: "ويحدث أن تجلس على طاولة في مقهى بمدينة غزة، فتأتي رصاصة إسرائيلية تصيبك في مقتل. الشاب الذي يظهر في الفيديو في العناية المركزة. الموت يلاحق الناس في كل مكان"

ويواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي باستشهاد نحو 1000 فلسطيني وإصابة قرابة 3200 شخص، نتيجة عمليات القصف وإطلاق النار التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية.