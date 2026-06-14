مسيرة لليمين المتطرف بروما تطالب بطرد المهاجرين تزامنا مع إطلاق حزب فاشي

تظاهر نحو 3 آلاف شخص من اليمين المتطرف في روما السبت، للمطالبة بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بالتزامن مع إطلاق جنرال متقاعد حزبا يمينيا متطرفا جديدا.

وقالت المشاركة في التظاهرة، سوزانا روبي، لوكالة الصحافة الفرنسية "يمكن للمهاجرين البقاء إذا كانوا على استعداد لقبول قواعد التعايش التي نعتمدها"، محذرة "وإلا، عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية".

وأضافت "ينطبق ذلك بشكل خاص على من يرتكبون الجرائم ويُلقى القبض عليهم متلبسين مرة ومرتين و3 أو 4 مرات".

وقال لوكا مارسيلا، المتحدث باسم حركة كازاباوند (CasaPound) الفاشية الجديدة: "نريد طرد المهاجرين غير الشرعيين (…) وإجبارهم على المغادرة، لأنه لا ينبغي لهم أن يكونوا هنا". وأضاف: "نريد إعادة المهاجرين الشرعيين أيضا إلى بلادهم (…) أولئك الذين من الواضح أنهم لم يندمجوا أو يتفاعلوا مع المجتمع".

وعلى بعد أمتار قليلة، عقد عضو البرلمان الأوروبي والجنرال السابق، روبرتو فاناتشي، اجتماعا لإطلاق حزبه اليميني المتطرف الجديد "فوتورو ناتسيونالي" (المستقبل الوطني).

وقال في مؤتمر صحفي "بالنسبة لي، لا ينبغي السماح لأحد بدخول إيطاليا".

وفاناتشي عضو سابق في حزب الرابطة المناهض للهجرة والذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

وقبل عام تقريبا من الانتخابات التشريعية لعام 2027، يضع فاناتشي حزبه الجديد في منافسة مع الحكومة الإيطالية اليمينية، ما يعقد من مهمة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لضمان إعادة انتخابها.

ويركز فاناتشي على الجذور الرومانية المسيحية لإيطاليا، بينما يهاجم المهاجرين والحركات النسوية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب الجديد يحظى بدعم بنسبة 4.5% من الناخبين، معظمهم من مؤيدي حزب الرابطة بزعامة سالفيني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الحزب أنه ضاعف عدد أعضائه في البرلمان إلى 8، بعد أن غير 4 أعضاء تحالفاتهم.