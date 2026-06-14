مستوطنون يحرقون مزارع ومركبات بالضفة تزامنا مع اقتحامات لجيش الاحتلال

صعد المستوطنون الإسرائيليون، اليوم السبت، هجماتهم ضد أهالي القرى الفلسطينية وأضرموا النار في أراض زراعية ومركبات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات هناك.

وأحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، أراضي زراعية و4 مركبات فلسطينية في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأهالي القرية من إخماد النيران.

وخلال الاعتداء على بلدة جيت، ألقى المستوطنون زجاجات حارقة باتجاه 3 منازل مما تسبب في أضرار مادية طفيفة دون وقوع إصابات بشرية.

كما هاجم مستوطنون قرية عين عريك، غرب رام الله، وسط الضفة، حيث ألقوا زجاجات حارقة باتجاه 3 منازل. وقالت مصادر للأناضول إن مستوطنين أطلقوا الرصاص نحو أهالي القرية الذين حاولوا التصدي للهجوم، دون وقوع إصابات.

عنف وتخريب

في سياق متصل، أصيب عدد من موظفي شركة كهرباء محافظة القدس بجروح طفيفة، اليوم السبت، في هجوم شنه مستوطنون عليهم أثناء تأدية عملهم في وادي رحال جنوبي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

كما اقتحم مستوطنون آخرون منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم ونفذوا أعمال تخريب، قبل أن يسرقوا أنابيب مياه، وفق شهود عيان.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات للمستوطنين في محافظة بيت لحم في الفترة الأخيرة، شملت تدمير شبكات مياه الري ومهاجمة مركبات فلسطينيين ومحاولات دهس ومنع رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي، وفق شهود عيان.

وتأتي هذه الهجمات من قبل المستوطنين تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات شرق رام الله (وسط). ففي محافظة رام الله والبيرة اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات سلواد والطيبة والمزرعة الشرقية شمال شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال جابت شوارع البلدات ونشرت دورياتها فيها، دون تسجيل مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

إعلان

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة، مما أسفر عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا آخرين.