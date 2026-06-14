قفص قتالي و60 مليون دولار من أجل "رقم لا يحبه" ترمب

يحتفل دونالد ترمب الأحد بعيد ميلاده الثمانين على طريقته الخاصة، إذ يستضيف أكبر رئيس أمريكي سنا يتولى المنصب مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أُقيم في حديقة البيت الأبيض.

وسيشهد حدث "يو إف سي فريدوم 250" غير المسبوق تنافس 14 من نجوم الفنون القتالية المختلطة في حلبة عملاقة أطلق عليها "المخلب".

ويرتبط هذا الحدث البالغة تكلفته 60 مليون دولار، باحتفالات هذا العام بالذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة.

وأثار هذا الحدث في أحد أشهر المواقع الأمريكية انتقادات واسعة، إذ اعتبره معارضون غير لائق في ظل الحرب مع إيران وما خلفته من ارتفاع في الأسعار وأعباء إضافية على المواطنين.

وقد يتزامن احتفال ترمب بعيد ميلاده أيضا مع توقيع مذكرة تفاهم تمهد لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، رغم أن طهران شككت في موعد التوقيع على الاتفاق.

ودافع الرئيس الملياردير عن مباريات الفنون القتالية المختلطة معتبرا أنها عرض فريد، وتربطه علاقات وثيقة برياضة يمثل جمهورها من الشباب قاعدته السياسية.

وقال ترمب خلال استضافته بعض الرياضيين في المكتب البيضاوي في مايو/أيار: "سيكون هذا حدثا سيُعجبكم حقا".

ويؤكد البيت الأبيض أن اتحاد الفنون القتالية المختلطة يتحمل كامل التكاليف، ونفى كريغ بورساري، كبير مسؤولي المحتوى في الاتحاد، خلط الرياضة بالسياسة.

وقال بورساري في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع "ننظر إلى هذا الحدث باعتباره فرصة لا تُصدق وفريدة من نوعها للاحتفال بهذا البلد وبرياضيينا".

"أكبر حدث قتالي"

وفي مشهد استعراضي لافت، سيخرج عدد من أبرز المشاركين في نزالات الأحد من المكتب البيضاوي، وفق تقارير، قبل التوجه إلى الحديقة الجنوبية التاريخية.

وستُقام النزالات داخل "الأوكتاغون"، وهو قفص شبكي ثماني الأضلاع، تحيط به مدرجات تتسع لأكثر من 4 آلاف متفرج.

إعلان

ووصف مايكل تشاندلر، أحد المشاركين في المباريات، هذا الحدث بأنه "أكبر حدث قتالي في تاريخ الرياضات القتالية".

وستُقدم بين النزالات مشاهد تاريخية قصيرة احتفاء بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، إلى جانب عروض لفرق موسيقية عسكرية وعرض جوي وقفز بالمظلات، قبل أن تُختتم الاحتفالات بعرض للألعاب النارية لعشر دقائق.

وحُسمت معركة قانونية بشأن المباريات، بعدما رفض قاضٍ أمريكي الجمعة طلب اثنين من السكان المحليين وقف الحدث بدعوى أنه يقوم على الفساد.

وشغلت نزالات عيد ميلاد ترمب حيزا واسعا من وسط مدينة واشنطن. فيجري وزن الرياضيين قرب نصب لنكولن التذكاري، وخصصت مساحة تتسع لنحو 125 ألف شخص لمشاهدة الحدث على شاشات عملاقة في ناشونال مول.

صحة ترمب

وتجددت التساؤلات حول صحة ترمب مع بلوغه الثمانين من عمره.

ويُحب ترمب مقارنة قوته البدنية بسلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي اضطر إلى التخلي عن ترشحه لولاية ثانية بعد مناظرة كارثية مع الجمهوري.

لكن من كدمات في يديه إلى مشكلة في أوردة ساقيه ونعاس واضح خلال الاجتماعات، عانى ترمب من عدة مشاكل، رغم تأكيد طبيبه أن الرئيس بصحة ممتازة.

وأقرّ ترمب في مقطع فيديو نشره أحد مسؤوليه هذا الأسبوع بأنه "غير سعيد بعيد ميلاده هذا"، وأضاف "إنه ليس رقما أحبه، لكنني هنا على أي حال".

لكن نجم تلفزيون الواقع السابق، سيظل محط الأنظار طوال الاحتفالات الصاخبة، كما هي عادته.

وقال مدير كلية الإعلام بجامعة جورج واشنطن بيتر لوج لوكالة الصحافة الفرنسية إن ترمب "يتعامل مع الرئاسة كما كان يتعامل مع مسيرته المهنية السابقة، عرض ضخم مبهر".

في عيد ميلاده الأخير، أقام ترمب عرضا عسكريا غير مسبوق في واشنطن تزامن مع الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي.