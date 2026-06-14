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عاجل | ترمب لفوكس نيوز: أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3
Published On 14/6/2026|
آخر تحديث: 19:40 (توقيت مكة)
ترمب لفوكس نيوز:
- أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3
- سأطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
- طلبت من نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات في لبنان
- إذا تم توقيع الاتفاق الليلة فسأصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران
- توقيع الاتفاق مع إيران سيكون عن بعد ثم سيكون هناك توقيع حضوري قد يتم في أوروبا بعد أسبوع
- سألت نتنياهو ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله في لبنان
ترمب أكسيوس:
- أخبرت نتنياهو بغضبي من الهجوم على بيروت وأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير
- لا أدري لم قام نتنياهو بالهجوم على بيروت وقد أغضبني ذلك وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة
- الهجوم الإسرائيلي على بيروت أدى إلى تأخير التوقيع لساعات والآن تم تحديد موعده بعد بضع ساعات
- الاتفاق سيكون لصالح إسرائيل لأنه سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويلزمها بالتخلص من المواد النووية
المصدر: الجزيرة