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عاجل | ترمب لفوكس نيوز: أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3

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ترامب ومادورو
Published On 14/6/2026
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آخر تحديث: 19:40 (توقيت مكة)

ترمب لفوكس نيوز:

  • أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3
  •  سأطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
  • طلبت من نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات في لبنان
  • إذا تم توقيع الاتفاق الليلة فسأصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران
  • توقيع الاتفاق مع إيران سيكون عن بعد ثم سيكون هناك توقيع حضوري قد يتم في أوروبا بعد أسبوع
  • سألت نتنياهو ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله في لبنان

ترمب أكسيوس:

  • أخبرت نتنياهو بغضبي من الهجوم على بيروت وأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير
  •  لا أدري لم قام نتنياهو بالهجوم على بيروت وقد أغضبني ذلك وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة
  • الهجوم الإسرائيلي على بيروت أدى إلى تأخير التوقيع لساعات والآن تم تحديد موعده بعد بضع ساعات
  • الاتفاق سيكون لصالح إسرائيل لأنه سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويلزمها بالتخلص من المواد النووية

 

المصدر: الجزيرة

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