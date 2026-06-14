عاجل | الرئيس الإيراني: من المؤسف أن يواجه أشخاص يعملون ضمن مهام رسمية وبهدف صون المصالح الوطنية اتهامات بالخيانة

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الرئيس الإيراني: من المؤسف أن يواجه أشخاص يعملون ضمن مهام رسمية وبهدف صون المصالح الوطنية اتهامات بالخيانة

الرئيس الإيراني: قرار مجلس الأمن القومي هو المعيار المعتمد وقد توصل لقناعة بوجوب متابعة مسار المفاوضات

الرئيس الإيراني: على جميع التيارات داخل البلاد الالتزام بالقرارات المستندة إلى رأي قائد الثورة مجتبى خامنئي

التفاصيل بعد قليل..