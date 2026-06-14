شاهد.. آثار الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة آثار الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي خلفت قتلى وجرحى. وقد تناثر الركام في المنطقة المستهدفة، بينما كان المارة يراقبون ما يجري وسط حالة من الذهول.

كما بيّنت مشاهد بثتها "الجزيرة مباشر" دخانا كثيفا يتصاعد من أحد المباني، بينما تجمع عدد من المواطنين حول المكان الذي تحول إلى ساحة من الركام جراء الغارة الإسرائيلية، التي باغتت السكان الذين كانوا يعتقدون أن الضاحية محيدة بفضل الجهود الدولية.

وأفاد مراسل الجزيرة حسان مسعود بأن فرق الإنقاذ باشرت عمليات إزالة الركام والبحث عن ناجين، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقتين داخل مبنى سكني في شارع رئيسي يربط بيروت بالضاحية الجنوبية.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 شخصا آخر في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي تبريره للهجوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقرا في الضاحية الجنوبية يستخدمه حزب الله "للدفع بمخططات إرهابية ضد مواطنينا وقواتنا العاملة بجنوب لبنان"، متوعدا بمواصلة "العمل لإزالة أي تهديد لإسرائيل ولجنودنا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية نفذته طائرتان حربيتان أطلقتا 4 صواريخ موجهة، وجاء ذلك عقب دعوات إسرائيلية إلى هدم مبان في الضاحية ردا على هجمات لحزب الله استهدفت شمال إسرائيل.

وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة في بيروت.