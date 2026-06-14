حضور مهيب بالزي الوطني.. جماهير قطر تخطف الأنظار بالمونديال

تميزت مدرجات ملعب سانتا كلارا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بحضور جماهيري قطري لافت، حيث توافد المشجعون بالزي الوطني لدعم المنتخب العنابي في بطولة كأس العالم.

وصنع هذا الحضور أجواء تاريخية مبهرة تعكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية والموروث الثقافي.

وفي ظل انطلاق المباراة وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة، برزت الحكمة من ارتداء الزي العربي التقليدي، وأشار الصحفي باسل مقدادي إلى أن غطاء الرأس يوفر الظل اللازم، بينما يحمي الثوب من حروق الشمس ويوفر تهوية ممتازة للجسم.

وفي السياق ذاته، أشاد حساب يحمل اسم سلطان بهذا المنظر الجميل، وعبر عن احترامه لكل مشجع قطري تحمل ظروف الطقس وحرارة الشمس دون أن يتخلى عن عاداته وزيه الرسمي.

واعتبر المتابعون أن هذه المشاهد تمثل رسالة حضارية عميقة، حيث كتب المذيع عادل بن عبد الله أن الزي الوطني ليس مجرد مظهر خارجي، بل هو هوية متجسدة تعكس أصالة الشعوب وقيمها.

وأكد أن التمسك به هو تمسك بالكرامة، ويجلب للشعوب التقدير والمكانة المهيبة بين الأمم.

وتفاعلت عنود بنت محمد آل ثاني مع الحدث، مؤكدة أن حضور الجمهور القطري في منطقة خليج سان فرانسيسكو بهذا المظهر يشكل صورة مشرفة، ويبرهن على أن الانتماء للوطن حاضر في كل مكان.

كما نشر حساب "مدرج العنابي" لقطات للمشجعين، وأظهرت المقاطع بشت بو سالم الشهير، الذي ارتداه النجم ليونيل ميسي عند رفع كأس العالم في دولة قطر عام 2022.

ولم يقتصر الإعجاب على المتابعين العرب، بل امتد ليشمل الجماهير الأجنبية التي تهافتت لالتقاط الصور التذكارية مع المشجعين القطريين، وهو ما وثقه الإعلامي خالد جاسم في مقطع مصور نشره عبر حسابه.

ووصف المدون نواف الآسيوي هذه الخطوة بأنها فكرة تاريخية تلفت الانتباه وتجسد الاعتزاز بالهوية في صورة مذهلة.

ومن جهته، بارك نادي الدرعية السعودي للأشقاء القطريين هذا الحضور المتميز داخل الملعب وخارجه.

وأعرب المذيع الرياضي محمد أبو الروس عن إعجابه الشديد بهذه الأجواء، وذكر أنه يجد صعوبة في تصديق أن هذه المشاهد في أمريكا وليست في إستاد البيت بمدينة الخور، وعبر عن فخره بجمال الثوب القطري والموروث الرائع الذي يصدره المشجعون بكل ثقة، كما بارك للمنتخب نيل نقطة التعادل، مع أمنياته بالتوفيق للعبور نحو الدور الثاني.

وكان المنتخب القطري قد اقتنص تعادلا ثمينا أمام نظيره السويسري بنتيجة 1-1، في مباراة شهدت ندية كبيرة وتفاعلا جماهيريا واسعا داخل الملعب وخارجه، قبل أن تنتقل الأجواء الحماسية إلى شوارع كاليفورنيا بروح تضامنية لافتة.