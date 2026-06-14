تفكيك شبكة مخدرات دولية بتعاون استخباراتي بين سوريا والعراق

أعلنت وزارة الداخلية السورية – اليوم الأحد – أن إدارة مكافحة المخدرات، فككت بالتنسيق مع السلطات العراقية، شبكة دولية لتهريب المخدرات، وألقت القبض على عدد من أفرادها وصادرت كميات من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدر.

وأفادت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أنها نفذت "عمليات نوعية ومتزامنة في محافظتي حمص ودير الزور، بالتعاون مع "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية" في العراق، وأسفرت عن "إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة، بالإضافة إلى مصادرة 800 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معدة للتهريب والترويج".

وأضافت الداخلية السورية أن "هذه العملية تعكس مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباراتي المثمر بين الجهات المختصة في البلدين، لضرب خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة".

العراق: العملية استمرت لأيام

من جانبها، أعلنت "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية" في العراق، أنها أطاحت بشبكة دولية من 9 تجار، وضبطت 200 كيلوغرام من المواد المخدرة داخل العمق السوري.

وقالت في بيان، إن "مفارز المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، نفذت سلسلة عمليات متزامنة داخل العمق السوري استمرت لعدة أيام" في محافظتي دير الزور وحمص.

واعتبر بيان المديرية أن "هذه العملية تؤكد مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباري الفاعل بين أجهزة مكافحة المخدرات في البلدين، ضمن إطار الجهود المشتركة لتجفيف منابع التهريب، وضرب خطوط إمداد شبكات المخدرات الدولية، وحماية للمجتمع من مخاطر هذه الآفة".

تعاون سابق يطيح بشبكات تهريب

وكانت السلطات السورية أعلنت في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، عن عملية أمنية مشتركة مع الجانب العراقي استهدفت "شبكة إجرامية دولية متخصصة في تصنيع وترويج وتهريب المواد المخدّرة"، شملت محافظتي حمص وريف دمشق وأراضي الجمهورية العراقية، وأسفرت عن إلقاء القبض على شخصين من أفراد الشبكة في سوريا وآخر داخل العراق، وهي أول تعاون سوري مع دولة مجاورة في ملف مكافحة المخدرات منذ سقوط نظام الأسد.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا بالتنسيق مع العراق "محاولة تهريب شحنات ضخمة من المواد المخدرة عبر سلسلة عمليات نوعية نفذتها في محافظتي ريف دمشق وحمص، استهدفت تفكيك شبكة تهريب دولية ذات امتداد إقليمي"، وأسفرت عن ضبط نحو مليون و730 ألف حبة من مخدر الكبتاغون وإلقاء القبض على 8 من أفراد الشبكة.

مكافحة المخدرات في سوريا

ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تتحدث الحكومة السورية الجديدة عن تنفيذها عمليات أمنية واسعة في مختلف الأراضي السورية، لمكافحة إنتاج وترويج وتهريب أنواع المخدرات، التي ارتبط إنتاجها وترويجها لدول الجوار بشبكات منظمة كانت تتبع نظام الأسد خلال السنوات الماضية.

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وتعلن الأجهزة الأمنية السورية بشكل دوري عن تفكيك شبكات تهريب وضبط مواد مخدرة وحشيش ضمن عمليات أمنية، كان آخرها في 5 يونيو/حزيران الجاري في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من أفراد خلية تنشط في حيازة المخدرات وضبط نحو مليوني حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب، وفقاً للداخلية السورية.

وخلال مايو/أيار الماضي، قالت الوزارة إنها ضبطت نحو 28 مليون حبة كبتاغون و40 ألف حبة متنوعة و658 كيلوغراماً من المواد الأولية للتصنيع، إلى جانب متابعة ميدانية لـ 175 مروجاً ومتعاطياً، وذلك وفق معلومات نشرتها عبر معرفاتها الرسمية.