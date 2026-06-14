7 شهداء ونسف منشآت بهجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

أدت غارات جوية وحوادث إطلاق نار إسرائيلية إلى استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين، اليوم الأحد، وفق ما أفاد به مسؤولون في وزارة الصحة ومصادر بمستشفيات قطاع غزة.

وذكر مصدر بمستشفى الشفاء في القطاع أن فلسطينيا استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة غزة التي تعرّض ساحلها أيضا لإطلاق نار وقذائف من زوارق حربية إسرائيلية.

4 شهداء بمخيم جباليا

واستُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف محال تجارية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنشآت مدنية داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة وبلدة جباليا، سُمع دويها في المنطقة.

شهيدان بخان يونس

وفي وقت سابق الأحد، استشهد زكي محمد القرا (30 عاما)، والطفل أمير البشتي (13 عاما)، وأصيب آخران أحدهما جروحه خطرة، برصاص ومسيّرة استهدفت خياما تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ صباح الأحد، يشن الجيش الإسرائيلي غارات ويطلق النار على فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، ضمن خروقه المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأسفرت الخروق الإسرائيلية عن استشهاد 986 فلسطينيا وإصابة 3138 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة بالقطاع إن عدد الشهداء ارتفع إلى 73 ألفا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما أصيب ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع لحق بنحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، مما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.