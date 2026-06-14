بريطانيا تحتجز لساعات ناشطا مناهضا للإسلام والمهاجرين

احتجزت السلطات البريطانية الناشط المناهض للإسلام تومي روبنسون في مطار هيثرو، أمس السبت، وصادرت هاتفه على خلفية نشره المكثف على الإنترنت منشورات معادية للمهاجرين.

وروبنسون هو ناشط من أقصى اليمين البريطاني، أحد مؤسسي رابطة الدفاع الإنجليزية المعادية للإسلام، وهو عضو سابق في الحزب الوطني البريطاني ومجموعات أخرى توصف بأنها ذات روابط فاشية أو قومية بيضاء. سُجن بتهم جنائية، منها الاعتداء والمطاردة والاحتيال وحيازة المخدرات وتزوير جواز سفر.

واليوم، كتب روبنسون -واسمه الحقيقي ستيفن يكسلي-لينون- على منصة إكس إنه ظل محتجزا، السبت، لمدة ثلاث ساعات تقريبا بناء على قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

وطلب روبنسون مساعدته في الدفاع عن نفسه، قائلا "صادرت الشرطة هاتفي. أرجوكم ‌ساعدوني في إطلاق صندوق للدفاع القانوني عن نفسي".

وقال متحدث باسم الشرطة إن أفرادها أوقفوا رجلا في الأربعينيات من عمره في ‌مطار هيثرو، السبت، بعد عودته إلى بريطانيا من روسيا عبر تركيا، دون أن يذكر اسمه.

وأوضح أن الضباط استجوبوا الرجل، وصادروا أجهزة الاتصال الخاصة به قبل إطلاق سراحه.

أعمال عنف

ووضع روبنسون منشورات عدة، الأسبوع الماضي، بشأن أعمال العنف التي اجتاحت العاصمة الأيرلندية بلفاست بعد انتشار مقطع مصور يُظهر طعن رجل بوحشية.

وبعدما وجهت السلطات تهمة الشروع في القتل لسوداني بشأن الحادثة، قالت إنها لا تتعامل مع الهجوم على أنه عمل إرهابي.

وعقب حادثة الطعن، استهدف مثيرو شغب منازل وشركات مملوكة لمنتمين إلى أقليات ومقيمين أجانب، الأمر الذي وصفته رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية بأنه "بلطجة عنصرية".

وتفاعلا مع تلك التطورات، قال سياسيون محليون إن محرضين من اليمين المتطرف على الإنترنت ساعدوا في تنسيق أعمال العنف أو الترويج لها.

والاثنين الماضي، وُجهت إلى المشتبه في تنفيذه هجوم الطعن -الذي وقع شمالي بلفاست في وقت متأخر من الليل- تهم الشروع في القتل، وحيازة سلاح أبيض في مكان عام، وتوجيه تهديدات بالقتل.

وتفاعل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الهجوم، واصفا إياه بأنه "مروع وبشع"، ومؤكدا رفضه التام لمشاهد العنف في الشوارع، وشدد مكتبه على ضرورة منح الشرطة الوقت والمساحة لإجراء التحقيقات.