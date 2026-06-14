احتجاجات في لندن ضد معرض لمشاريع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

في ظل أجواء مشحونة شهدتها العاصمة البريطانية، تحولت فعالية احتجاجية في شمال لندن إلى ساحة توتر ومواجهات، على خلفية معرض عقاري إسرائيلي مثير للجدل يتعلق بمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة من لندن محمد المدهون إن حركة الشباب الفلسطيني نظمت فعالية احتجاجية استمرت لأكثر من ثلاث ساعات أمام مقر انعقاد معرض عقاري لشركات إسرائيلية، كانت تعرض مشاريع وبيع أراض في مستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبره المحتجون محاولة لتسويق واقع استيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية.

وخلال الفعالية، احتشد متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية في مواجهة آخرين مؤيدين لإسرائيل، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وصدامات متفرقة، دفعت الشرطة البريطانية إلى التدخل أكثر من مرة لمحاولة احتواء الموقف وفض الاشتباك بين الطرفين، وسط حالة من التوتر الشديد في محيط المكان.

ومع استمرار المواجهات، قامت الشرطة لاحقا بفض الفعالية بعد أكثر من ثلاث ساعات من انطلاقها، في محاولة لإعادة الهدوء إلى المنطقة ومنع تصاعد التوتر.

وفي سياق متصل، برزت خلال الأيام الماضية ضغوط ومطالب حقوقية وبرلمانية وُجهت إلى الحكومة البريطانية، دعت إلى إلغاء إقامة هذا المعرض، معتبرة أنه يتصل بأنشطة مثيرة للجدل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلا أن الحكومة البريطانية لم تستجب لتلك المطالب، واكتفت بتوجيه تحذيرات إلى الشركات والأفراد البريطانيين من أي تعاملات تتعلق بالعقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعكس هذا الحدث حجم الجدل المتصاعد في بريطانيا حول النشاطات التجارية المرتبطة بالمستوطنات، في وقت تتزايد فيه حدة الاستقطاب السياسي والشعبي بشأن القضية الفلسطينية داخل الشارع البريطاني.