باراك يقرع جرس الإنذار.. نتنياهو قد يخرب الانتخابات وسنطرده بالعصي والحجارة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الأحد، عن خشيته من محاولة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو تقويض الانتخابات المقبلة، داعيا إلى إزاحته عن السلطة إذا أقدم على ذلك.

وقال باراك -في مقابلة مع هيئة البث الرسمية- إن نتنياهو يملك القدرة بسهولة على تخريب الانتخابات عبر شن هجمات في لبنان، تستدعي ردا من حزب الله وإيران.

وأوضح باراك -الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1999 و2001- أن نتنياهو إذا قوض الانتخابات "فلن يكون أمامنا خيار سوى طرده بالعصي والحجارة".

ولفت إلى أن نتنياهو "يريد حربا بلا نهاية، لأنه يدرك أن وقفها يعني تسريع محاكمته، وكما عرقل بعض صفقات تبادل الأسرى (مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس")، فقد عرقل أيضا إمكانية تحقيق تقدم في لبنان".

وبينما رأى باراك الاتفاق المزمع بين الولايات المتحدة وإيران "سيئا جدا، ولا يحقق أيا من أهداف الحرب ضد طهران"، حذر من "دفع إسرائيل ثمن غرور نتنياهو وعمى بصيرته، فهذا ليس اتفاقا، بل مذكرة تفاهم لا تتضمن أي إجابة لا على الصواريخ ولا على مسألة الوكلاء".

رد فعل

وتعليقا على هذه التصريحات، طالب بوعاز بيسموت -عضو الكنيست من حزب الليكود بزعامة نتنياهو- بفتح تحقيق جنائي ضد باراك، بتهمة "إضفاء شرعية على العنف ضد رئيس الوزراء".

وفي منشور على منصة إكس، قال بيسموت -وهو رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست- "يجب إرساله إلى طبيب نفسي، وإذا تبين أنه سليم عقليا، يتعين فتح تحقيق جنائي ضده فورا".

وتنتهي ولاية الكنيست (البرلمان) الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ويُحاكَم نتنياهو داخليا بتهم فساد، كما يُعَد مطلوبا منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة، في إطار العدوان الإسرائيلي الذي استمر عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، يرأس نتنياهو (76 عاما) الحكومة الحالية، التي توصف بأنها "أكثر الحكومات يمينية" منذ قيام إسرائيل عام 1948 على أراضي فلسطين.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، أن الاتفاق مع إيران سيُوقَّع اليوم الأحد، وأن مضيق هرمز سيُفتح فور التوقيع، في حين نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية (شبه الرسمية) عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أنه لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الصدد، وأن طهران تواصل مراجعاتها الفنية والسياسية والقانونية بشأن الاتفاق.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن -منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/نيسان الماضي- مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط 2026.