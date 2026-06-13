أخبار|أستراليا

هجمات القروش تتواصل.. إصابة خطيرة قبالة سواحل سيدني

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Police and emergency personnel at the scene after reports of a shark attack at Coogee Beach in Sydney, Australia, June 13, 2026. REUTERS/Hollie Adams
الشرطة وفرق الطوارئ في موقع الحادث عقب بلاغات عن هجوم لسمكة قرش على شاطئ كوجي (رويترز)
Published On 13/6/2026

قالت السلطات في أستراليا إن امرأة أُصيبت بجروح خطيرة جراء هجوم لسمكة قرش على أحد شواطئ سيدني اليوم السبت، في أحدث واقعة ضمن سلسلة هجمات لأسماك القرش قبالة السواحل الأسترالية.

وتُعَد أستراليا من أكثر البلدان تسجيلا لهجمات أسماك القرش في العالم، ورغم اعتماد السلطات أنظمة إنذار ومراقبة جوية وبحرية، وإغلاق الشواطئ عند الضرورة، فإن حوادث القرش تثير في كل مرة نقاشا عاما حول كيفية الموازنة بين حماية الأرواح، والحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة البحرية.

Lifeguards patrol Coogee Beach on jet skis after reports of a shark attack in Sydney, Australia, June 13, 2026. REUTERS/Hollie Adams
أستراليا من أكثر البلدان تسجيلا لهجمات أسماك القرش في العالم (رويترز)

وذكرت الشرطة، في بيان، أن أجهزة الطوارئ استُدعيت صباحا إلى شاطئ ‌كوجي في شرق سيدني، أكبر مدن أستراليا، بعد ورود بلاغات عن تعرض امرأة تبلغ من العمر 30 عاما لعضة من سمكة قرش كبيرة على بُعد نحو 30 مترا من الشاطئ.

وأضافت الشرطة: "انتشل أفراد من الجمهور المرأة من المياه وبدؤوا بتقديم الإسعافات الأولية"، مشيرة إلى أنها أصيبت بجروح خطيرة في الذراعين والساق.

People react after reports of a shark attack at Coogee Beach in Sydney, Australia, June 13, 2026. REUTERS/Hollie Adams
شاطئ كوجي هو وجهة شهيرة ويرتاده السبّاحون على مدار العام (رويترز)

وقال مايك كورليس، مفتش إسعاف نيو ساوث ويلز، للصحفيين في شاطئ كوجي: "أُصيبت بجروح كبيرة في الساق ‌والذراعين، وستحتاج إلى الكثير من الجراحة".

Lifeguards erect a sign that says "Beach Closed" following a shark attack at Coogee Beach in Sydney, Australia, June 13, 2026. REUTERS/Hollie Adams
منع السباحة لمدة 24 ساعة (رويترز)

وأُغلق شاطئ كوجي وشواطئ أخرى في ‌منطقة ‌مجلس راندويك بالمدينة لمدة 24 ساعة عقب الهجوم.

يُذكَر أن شاطئ كوجي هو وجهة شهيرة ويرتاده السبّاحون على مدار العام.

المصدر: وكالات

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