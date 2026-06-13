نهاية مأساوية لـ"سبايدر مان" اليمن إثر سقوطه في فوهة بركانية

طوت محافظة الضالع في اليمن صفحة أليمة بعد الإعلان عن وفاة الشاب القعقاع عنتر العبسي، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي عُرف بلقب "سبايدر مان اليمن"، وجاءت هذه الوفاة إثر سقوطه في حرضة دمت البركانية أثناء استعراض مهاراته في التسلق، مما أثار حالة من الحزن العميق في أوساط محبيه.

اعتاد القعقاع ممارسة التسلق والنزول إلى أعماق الفوهة البركانية ذات الانحدار الشديد بصورة متكررة، وفي يوم الجمعة، وخلال إحدى جولاته المعتادة بالقرب من المياه الحارة داخل الفوهة، انزلقت قدمه ليسقط في عمق يُقدَّر بـ 31 متراً.

وأفاد أحد شهود العيان أن الشاب سقط على ظهره ورأسه، وتعرض لنزيف من أذنيه ووجهه، وبعد جهود مضنية استمرت يومين، نجحت طواقم الدفاع المدني في انتشال جثمانه بمساعدة مجموعة من الغواصين.

واشتهر القعقاع بقدرته الفائقة على تسلق المنحدرات الصخرية الوعرة والالتصاق بالصخور دون استخدام معدات مساعدة، حيث كان ينجز حركاته بمهارة استثنائية وسرعة فائقة.

وإلى جانب مهاراته، حظي الفقيد بمحبة الناس لكونه سخر قدراته لإنقاذ أغنام المواطنين التي تعلق في الفوهة، وقد شكلت هذه العروض والمغامرات مصدر الدخل الذي يعتمد عليه في حياته، وفق ما ذكرته المنصات اليمنية.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من التعاطف، وفتحت باب النقاش حول غياب وسائل السلامة.

وفي هذا السياق، وجه الداعية فارس عايض مناشدة للجهات المختصة لمنع الحركات الاستعراضية في الفوهة لتجنب وقوع حوادث مميتة في المستقبل، وطلب من المتابعين التوقف عن تشجيع الشباب على القيام بمغامرات خطيرة مقابل حصد المشاهدات.

من جهته، أعرب المدون العماني نصر البوسعيدي عن حزنه لوفاة الشاب اليمني الشجاع، وأشار إلى أن الهواية التي كانت تمثل مصدر رزق له أصبحت سبب وفاته، وفي الإطار ذاته، أكدت مواقع إخبارية محلية أن قصة الشاب الذي ارتبط اسمه بالفوهة لعدة سنوات انتهت في مشهد مأساوي، ودعت السلطات إلى وضع ضوابط تحمي الزوار والهواة.

وفي وداع مهيب، شيع المئات من أهالي المنطقة جثمان الشاب إلى مثواه الأخير، في جنازة شهدت حضور حشود كبيرة من محبيه، وخيمت أجواء الحزن على مراسم التشييع، ورُفعت الأكف بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

تُعتبر حرضة دمت، الواقعة في شمال محافظة الضالع، من أبرز المعالم الطبيعية، وهي عبارة عن فوهة بركانية خامدة تحتوي على مياه حارة، وتتسم هذه المنطقة بتضاريس صخرية شديدة الانحدار، مما يجعلها منطقة بالغة الخطورة تفتقر إلى وسائل التأمين والحماية المناسبة.