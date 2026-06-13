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31 ألف سنة لعدّ ثروة ماسك.. فما الذي يمكن أن يشتريه بتريليون دولار؟

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Founder, CEO, Chairman, and Chief Engineer of SpaceX, Elon Musk, speaks via videolink on the day of SpaceX's initial public offering (IPO) at the Nasdaq MarketSite in New York City, U.S., June 12, 2026. REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY
إيلون ماسك يتحدث عبر الفيديو خلال مراسم الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك (رويترز)
Published On 13/6/2026

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية -في تقرير لها- أن الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس" رفع ثروة إيلون ماسك، مما جعله يدخل نادي "التريليونيرات"، لكن ماذا يعني هذا الرقم فعليا؟

ولتوضيح حجم هذا الرقم الهائل، أشارت المجلة إلى أنه لو بدأ شخص في عدّ تريليون دولار من الأوراق النقدية بمعدل ورقة واحدة كل ثانية دون توقف، فسيحتاج إلى نحو 31 ألفا و700 عام لإكمال العد، كما أن تكديس هذه الأوراق فوق بعضها سيُنتج برجا يبلغ ارتفاعه نحو 67 ألفا و866 ميلا.

وقال كيفن طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة "9 آي كابيتل غروب" (9i Capital Group) إن معظم الناس لا يدركون حجم تريليون دولار، موضحا أن صافي الثروة يختلف عن السيولة النقدية، لكنه يمنح صاحبه قدرة هائلة على الاقتراض والاستثمار مع الاحتفاظ بأصوله.

TOTTENHAM, ENGLAND - JUNE 11: An unofficially-installed poster critical of Elon Musk's wealth is displayed on a bus shelter on June 11, 2026 in Tottenham, England. The 'Everyone Hates Elon' activist group have placed posters in North London ahead of the SpaceX IPO on Friday, where Elon Musk looks set to become the world's first trillionaire. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
ملصق وُضع بشكل غير رسمي في محطة حافلات في توتنهام في بريطانيا ينتقد ثروة إيلون ماسك (غيتي)

لماذا يكتسب الأمر أهمية؟

تعادل ثروة بقيمة تريليون دولار تقريبا الناتج الاقتصادي السنوي لدول كاملة، مما يعني أن ماسك بات يمتلك قوة مالية تضاهي اقتصادات وطنية متوسطة الحجم.

كما أن الظهور الأول الضخم لشركة "سبيس إكس" يوضح مدى شهية المستثمرين تجاه المنصات التكنولوجية العالية النمو والمخاطر.

SpaceX CEO Elon Musk, displayed on a screen remotely from SpaceX headquarters in Starbase, Texas, speaks before the launch of SpaceX’s initial public offering (IPO) at the Nasdaq MarketSite in New York on June 12, 2026.
ماسك يتحدث عبر شاشة من المقر الرئيسي لشركة "سبيس إكس" قبيل إطلاق الطرح العام الأولي (الفرنسية)

ما حجم تريليون دولار؟

لفهم ضخامة الرقم:

لو بدأ ماسك عدّ ثروته ورقة نقدية واحدة كل ثانية من دون نوم، لاستغرق الأمر نحو 31 ألفا و700 سنة.

لو رُصّت الأوراق النقدية فوق بعضها في برج واحد، لبلغ ارتفاعه نحو 67 ألفا و866 ميلا، أي أكثر من ربع المسافة إلى القمر وأعلى من محطة الفضاء الدولية.

كما يمكن أن تملأ هذه الأموال أكثر من 450 مسبحا أولمبيا.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 12: Protesters gather outside of JP Morgan's New York Headquarters on June 12, 2026 in New York City. Protesters demonstrated against Elon Musk and his extensive wealth following the launch of the SpaceX initial public offering (IPO) on the Nasdaq. The protest took place outside of the bank that helped to finance the historic IPO which has made Elon Musk, the founder, CEO, and Chief Engineer of SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), the world’s first trillionaire. Protesters demanded more equality and an end to financial policies that favor the rich. SpaceX closed just above $161 per share, up more than 19 percent from its I.P.O. price. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
متظاهرون يحتجون أمام مقر بنك "جي بي مورغان" ضد ثروة ماسك عقب طرح أسهم "سبيس إكس" للاكتتاب العام (الفرنسية)

ما الذي يمكن شراؤه بتريليون دولار؟

  • مدفوعات مباشرة للأمريكيين
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لو جرى توزيع تريليون دولار على الأسر الأمريكية البالغ عددها نحو 128 مليون أسرة، لحصلت كل أسرة على نحو 7800 دولار، أي ما يقارب 3 آلاف دولار لكل فرد.

  • العقارات

تبلغ القيمة الإجمالية للمساكن في مدينة كبيرة مثل شيكاغو مئات المليارات من الدولارات، مما يعني أن تريليون دولار قد يكفي نظريا لشراء جميع منازل مدينة أمريكية كبرى مع بقاء مئات المليارات. كما يمكنه شراء أكثر من مليوني منزل في الولايات المتحدة.

لو جرى توزيع تريليون دولار على الأسر الأمريكية البالغ عددها نحو 128 مليون أسرة، لحصلت كل أسرة على نحو 7800 دولار (الأوروبية)
  • اقتصادات دول

رغم أنه لا يمكن شراء دولة، فإن ثروة ماسك باتت تقارب الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول مثل سويسرا (نحو 970 مليار دولار)، وتقترب من اقتصاد هولندا البالغ نحو 1.2 تريليون دولار.

  • جميع فرق دوري كرة القدم الأمريكية

يمكن لماسك شراء جميع فرق دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) البالغ عددها 32 فريقا، وفقا لخبراء ماليين.

  • شركات عملاقة

تريليون دولار تكفي لشراء شركات كبرى مثل وول مارت، أو مزيج من أكبر الشركات الأمريكية مثل "جي بي مورغان" وكوستكو دفعة واحدة.

  • تمويل الحكومة الأمريكية

يبلغ الإنفاق الفدرالي الأمريكي نحو 7 تريليونات دولار سنويا، وبالتالي فإن تريليون دولار يعادل نحو سُبع الميزانية الفدرالية أو ما يقارب شهرين من تشغيل الحكومة الأمريكية. كما يمكن أن يغطي عاما كاملا من الإنفاق الدفاعي الأمريكي تقريبا.

  • مشاريع البنية التحتية

بما أن تكلفة المطار الدولي الواحد تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، فإن تريليون دولار قد تكفي لبناء نحو 100 مطار دولي كبير أو آلاف المشاريع الصغيرة للبنية التحتية.

 

الرئيس ترمب (يمين) يحيّي ماسك خلال تجمع جماهيري في واشنطن عشية تنصيبه لولاية رئاسية ثانية يناير/كانون الثاني 2025 (رويترز)

لكن هل يملك ماسك تريليون دولار نقدا؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت مجلة نيوزويك إن معظم ثروة ماسك -رغم دخوله نادي التريليونيرات- مرتبطة بأسهمه في شركات مثل "سبيس إكس" وتسلا، وليست أموالا نقدية متاحة في الحسابات المصرفية. كما أن قيود الطرح العام تمنعه من بيع كميات كبيرة من الأسهم فورا، مما يعني أن الرقم يعكس القيمة السوقية لأصوله أكثر مما يعكس السيولة المتاحة لديه.

ويرى بعض الخبراء أن هذا الإنجاز ربما لا يغير كثيرا في حياة ماسك الشخصية، لأنه كان بالفعل أغنى شخص في العالم قبل إدراج "سبيس إكس" في البورصة.

أما استمرار بقائه فوق مستوى التريليون دولار، فسيعتمد على أداء سهم الشركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، إذ يمكن لارتفاعات السوق أن تعزز ثروته أكثر، كما يمكن لتقلبات السوق أن تمحو عشرات أو حتى مئات المليارات من قيمتها الورقية.

المصدر: الجزيرة + نيوزويك

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