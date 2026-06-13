قطر تعرب عن ارتياحها للتقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتناول الاتصال آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها إسلام آباد للوساطة بهدف خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن ارتياح قطر البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، معبّرا عن تطلع الدوحة إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق في أقرب وقت.

كما جدد دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة، وصولا إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة أن إسلام آباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني، في حين أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف -عبر منصة إكس- مواصلة الاستعدادات لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مع عقد محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل.