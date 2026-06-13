إيران تعلن موعد تشييع المرشد الراحل علي خامنئي

أعلنت هيئة إحياء ذكرى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بدء مراسم تشييعه في الرابع من يوليو/تموز المقبل على أن يتم دفنه في التاسع من الشهر ذاته.

واغتيل خامنئي بأولى الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

و⁠ذكرت الهيئة أن مراسم التشييع ستبدأ في العاصمة طهران وتختتم بالدفن في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت سابق عن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران محسن محمودي قوله إنه تم تشكيل مقرّ خاص للتحضير لمراسم الجنازة.

وأوضح محمودي أن منظمات عدة تعمل على تهيئة الظروف اللازمة، لكي يتسنى إقامة مراسم كبرى، متوقعا مشاركة حشود كبيرة فيها.

في أبريل/نيسان الماضي، أحيا آلاف الإيرانيين ذكرى مرور 40 يوما على رحيل المرشد الأعلى السابق، لكن الجنازة الرسمية تأجلت بسبب ظروف الحرب.

وقاد خامنئي الجمهورية الإسلامية على مدى أكثر من 3 عقود، وخلفه ابنه مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى، علمًا بأنه أصيب هو كذلك بتلك الضربات ولم تسجّل له أي إطلالة علنية منذ تولّيه المنصب.