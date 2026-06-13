عاجل,
أخبار

عاجل | هيئة إحياء ذكرى المرشد الإيراني الراحل: بدء مراسم تشييع علي خامنئي في 4 يوليو المقبل والدفن في مشهد 9 يوليو

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 13/6/2026

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان