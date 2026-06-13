أخبار|إيران

الجيش الأمريكي: أسقطنا مسيّرات إيرانية وهرمز مفتوح أمام حركة التجارة الدولية

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المصدر: حساب U.S. Central Command على إكس نص المنشور طائرات أباتشي AH-64 تحلّق فوق مضيق هرمز أثناء دورية، 17 أبريل. جنود الجيش الأمريكي يطيرون داخل المضيق وفي محيطه لتوفير حضور مرئي دعمًا لحرية الملاحة. AH-64 Apaches fly above the Strait of Hormuz during a patrol, April 17. U.S. Army Soldiers are flying in and around the strait providing a visible presence in support of freedom of navigation. https://x.com/CENTCOM/status/2045468301799645569?s=20
مسؤولون أمريكيون أفادو بسقوط أباتشي قبل أيام خلال مهمة ضد تهديدات إيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)
Published On 13/6/2026
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آخر تحديث: 05:51 (توقيت مكة)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن إيران أطلقت عددا من الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه محاولةً استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، وذلك في ظل تجدد تلك الهجمات بالتوازي مع المسار التفاوضي.

وأوضحت القيادة الأمريكية أنها أسقطت جميع هذه المسيّرات خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة أن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة دون عوائق، وأن ممر التجارة الدولي لا يزال مفتوحا أمام السفن.

وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن مروحية من طراز أباتشي سقطت الثلاثاء الماضي، أثناء تنفيذ مهمة رصد لتهديدات إيرانية ضد السفن التجارية.

تصميم خاص - صور محاكاة افتراضية للحصار الأمريكي لـ مضيق هرمز وفرض الرسوم الإيرانية على السفن
القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة دون عوائق (الجزيرة)

نجاة طيارين

وأضاف المسؤولون أن طائرة مسيّرة انفجرت أمام المروحية مباشرة، مما أدى إلى تطاير أجزاء منها واصطدامها بالمروحية قبل أن تسقط في المياه.

وأوضحوا أن الطياريْن تمكنا من القفز إلى البحر قبل غرق المروحية، وبقيا في المياه نحو ساعتين قبل إنقاذهما بواسطة قارب مسيّر عن بعد.

وتأتي هذه التطورات رغم ارتفاع مستوى التفاؤل الذي ساد خلال الساعات الماضية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر أن تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، إذ تكشف مسودة اتفاق -اطلعت عليها مصادر دبلوماسية وأمريكية- عن صفقة تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران.

المصدر: الجزيرة

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