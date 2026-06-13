عاجل,
أخبار|إيران

عاجل | القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 13/6/2026
|
آخر تحديث: 04:46 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان