سوريا.. توغل إسرائيلي وتفتيش لمنازل في ريف القنيطرة

توغلت قوات إسرائيلية -مساء أمس الجمعة- في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، ونفّذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، ضمن انتهاكات الاحتلال المتكررة.

وأفادت المصادر بأن قوات إسرائيلية دخلت البلدة وأجرت عمليات تفتيش ميدانية للمنازل، ولم ترد أنباء عن وقوع اعتقالات حتى الساعة، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات في دمشق حول الحادثة.

وتشهد المناطق السورية الجنوبية -على وجه الخصوص- انتهاكات إسرائيلية شبه يومية تتخذ أشكالا متعددة، تشمل القصف الجوي والتوغلات البرية ونصب الحواجز العسكرية، بالإضافة إلى مداهمة المنازل واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان إسرائيل -عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024- انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974 واحتلالها المنطقة العازلة، في وقت أكدت فيه دمشق التزامها بتلك الاتفاقية.

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في تصريحات له الجمعة- أن تل أبيب لن تنسحب من المناطق التي تعتبرها "أمنية" في كل من لبنان وسوريا وغزة، مشيرا إلى أن جيشه سيعمل في هذه المناطق "كدرس أساسي من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول" عام 2023 لمواجهة ما وصفها بـ"تهديدات قريبة وبعيدة".