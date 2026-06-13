سوريا تتعاون مع البنك الدولي لتأهيل السكك الحديدية ضمن مشروع الربط الإقليمي

قال وزير النقل السوري يعرب بدر، إن بلاده تعمل على تطوير قطاع السكك الحديدية بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار جهودها لإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل، وتعزيز مشاريع الربط الإقليمي التي تستهدف وصل تركيا وأوروبا بالأردن والسعودية ودول الخليج العربي عبر الأراضي السورية.

وأوضح بدر، في مقابلة مع "سوريا الآن"، أن شبكة السكك الحديدية السورية تعاني تراجعا كبيرا في الجاهزية التشغيلية، ما يجعل إعادة تأهيلها أولوية أساسية لدعم حركة النقل الداخلي وتعزيز موقع سوريا ضمن مشاريع النقل الإقليمية.

ألف كيلومتر فقط من أصل 2800 جاهزة للتشغيل

وأشار وزير النقل إلى أن "نحو ألف كيلومتر فقط من إجمالي شبكة السكك الحديدية في سوريا البالغ طولها 2800 كيلومتر ما تزال صالحة للعمل"، في حين تحتاج بقية الشبكة إلى أعمال تأهيل لتعود إلى الخدمة.

وأضاف أن الخطوط العاملة حاليا تقتصر على عدد من المحاور الرئيسية التي تربط حلب وحماة وحمص ودمشق، وصولا إلى مرفأي طرطوس واللاذقية، إلا أنها لا تعمل بالظروف التشغيلية المثالية، الأمر الذي يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاعي نقل البضائع والركاب.

تعاون مع البنك الدولي لتطوير البنية التحتية

وكشف بدر عن "وجود تعاون قائم مع البنك الدولي لدعم قطاع السكك الحديدية"، مشيرا إلى اجتماعات مرتقبة خلال الأسبوع المقبل لبحث أولويات المشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن برامج الدعم المخصصة لتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية السورية.

وأكد أن الاستثمار في السكك الحديدية يمثل خيارا إستراتيجيا لحكومة بلاده، نظرا لأهميته في نقل البضائع والركاب على المسافات الطويلة، لا سيما تلك التي تتجاوز 500 كيلومتر، حيث تبرز كفاءة النقل السككي من الناحية الاقتصادية واللوجستية مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وأوضح أن تطوير شبكة السكك الحديدية لا يقتصر على تحسين خدمات النقل داخل سوريا، بل يشكل خطوة أساسية لدعم مشاريع الربط الإقليمي.

مشاريع الربط السككي بين سوريا وتركيا والأردن

وقال الوزير السوري إن جهود تأهيل شبكة السكك الحديدية السورية تأخذ أهميتها عند الحديث عن الربط الإقليمي، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أبريل/نيسان الماضي بين سوريا وتركيا والأردن لتعزيز التعاون في قطاع النقل البري، مع التركيز على تطوير مشاريع السكك الحديدية والربط بين الدول الثلاث.

وأوضح أن هذه خطوة تندرج ضمن رؤية أوسع لإنشاء ممر نقل إقليمي يربط تركيا وأوروبا بالأردن ومن ثم بدول الخليج العربي عبر الأراضي السورية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والنقل بين دول المنطقة.

مباحثات سورية سعودية لدعم الربط السككي الإقليمي

وكشف بدر عن وجود تواصل بين وزارتي النقل في سوريا والمملكة العربية السعودية لبحث آفاق التعاون في مشاريع الربط السككي الإقليمي، مشيرا إلى أن التصور المطروح يقوم على ربط تركيا وأوروبا عبر سوريا وصولا إلى الأردن ثم السعودية ودول الخليج.

إعلان

وأضاف أن أي مبادرات مشتركة بهذا الخصوص بين السعودية وتركيا أو السعودية والأردن أو السعودية وسوريا، من شأنها دعم هذا المشروع الإقليمي، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع والمسافرين بين الدول المشاركة.