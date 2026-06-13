الإمارات تنفي الإفراج عن 10 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة

نفت دولة الإمارات التقارير التي تحدثت عن الإفراج عن مبالغ مالية إيرانية، بما في ذلك ما سمتها "الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار"، مشيرة إلى أن هذه المزاعم "غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع".

وشددت الخارجية الإماراتية -في بيان- على أنه لم يتم الإفراج عن أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر الدولة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وكالة رويترز قد قالت -نقلا عن مصدريْن إقليمييْن- إن الإمارات وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار، تم تحويل أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل، ضمن لقاءات بين مسؤولين من البلدين.

وذكرت رويترز أن المحادثات بين الإمارات وإيران بدأت قبل عدة أسابيع، لكنها تسارعت بعد زيارة مسؤولين إيرانيين إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي ولقائهم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه مسؤولون إماراتيون إلى طهران للتفاوض بشأن التفاصيل الفنية للآلية.

وأضافت الوكالة أن دفعة أولى بقيمة 3 مليارات دولار أصبحت متاحة بالفعل لإيران، في حين أوضح مصدر أن الإفراج عن الأصول الإيرانية يوفر مخرجا يساعد في حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، دون تجاوز أي من الطرفين خطوطه الحمراء، وفق رويترز.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي قوله إن بلاده تسعى إلى تهدئة التوترات وتعزيز السلام، مؤكدا أن السياسة الخارجية للإمارات تسترشد بخفض التصعيد وتقليل التوترات في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراعات.

وأضاف المصدر -وفق رويترز- أن إيران ستوقف الهجمات على الإمارات، وسيُعاد بناء العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاقتصادي، مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية. وأشار المصدر إلى أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين أخريين على الأقل سعيا للتوصل إلى ترتيبات مماثلة.