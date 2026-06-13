حادثة استثنائية في الأجواء.. مقاتلتان تعترضان طائرة إسرائيلية فوق المجر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل حادثة وصفتها بـ"الاستثنائية"، بعد فقدان الاتصال فجأة بطائرة ركاب إسرائيلية أثناء تحليقها في الأجواء المجرية، وهو ما دفع السلطات المجرية إلى تفعيل إجراءات الطوارئ وإرسال مقاتلات عسكرية للتحقق من وضعها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطات المجرية فعّلت الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات، وأرسلت مقاتلتين عسكريتين للتحقق من وضع الطائرة وضمان سلامة الملاحة الجوية.

ووفقا للتقرير الذي نشرته القناة الإسرائيلية، فإن طاقم الطائرة كان يلتزم بخطة الطيران المعتمدة والمسارات المحددة، لكن الاتصال اللاسلكي انقطع فجأة مع أبراج الاتصالات والمراقبة الجوية.

وأضافت القناة أن إحدى المقاتلات اقتربت من الطائرة المدنية، مما أسهم في إعادة التواصل بين الطاقم والمراقبين الجويين على الأرض.

وعقب التأكد من سلامة الطائرة وعدم وجود أي تهديد أو خلل يؤثر في الرحلة، واصلت مسارها المقرر وهبطت بسلام في وجهتها النهائية.

وأكدت شركة "أركيا" وقوع الحادثة في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مشيرة إلى فقدان الاتصال مع وحدة المراقبة الجوية المجرية، وهو ما استدعى تدخل الطائرة العسكرية في إجراء احترازي روتيني.