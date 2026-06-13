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تحطم طائرة عسكرية هندية يودي بحياة 5 جنود

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DELHI, INDIA - JANUARY 26: An Indian Air Force military helicopter displays an Indian flag as it flies past during the Republic Day Parade on January 26, 2009 in New Delhi, India. India today celebrates its 60th Republic Day with its annual parade. The parade is an opportunity for India to display its military might, progress and cultural diversity. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)
القوات الجوية الهندية تمتلك 100 طائرة من طراز أنتونوف "إيه إن-32" تستخدمها في مهام النقل الجوي (غيتي)
Published On 13/6/2026

تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إيه إن-32" تابعة لسلاح الجو الهندي، اليوم السبت، في أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية بولاية آسام شمال شرقي البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص، وعبّر الجيش -في بيان- عن أسفه على مقتلهم من دون أن يكشف هوية الضحايا، مقدما تعازيه إلى ذويهم.

ولم يتضح سبب الحادث على الفور، وأكد سلاح الجو أنه سيشكل لجنة تحقيق لتحديد السبب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط -لم تذكر اسمه- أن مساعد الطيار نجا من الحادث، دون تفاصيل إضافية عن حالته الصحية ولا عدد الأشخاص الذين كانوا يستقلون الطائرة.

BENGALURU, INDIA - FEBRUARY 10: The Indian Air Force (IAF) Sukhoi Su-30MKI twinjet multirole fighter aircrafts execute aerial manoeuvres on the opening day of Aero India 2025 at the Yelahanka Air Force Station on February 10, 2025 in Bengaluru, India. Aero India is a biennial air show and aviation exhibition held in Bengaluru where global aero vendors and the Indian Air Force (IAF) thrill spectators with back-to-back aerobatic flying displays. (Photo by Abhishek Chinnappa/Getty Images)
يأتي الحادث بعد 3 أشهر من مقتل طيارين اثنين من سلاح الجو الهندي بطائرة من طراز سوخوي (غيتي)

وعرضت وسائل إعلام هندية مشاهد تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق القاعدة، تلتها صور لحطام الطائرة الروسية الصنع.

ويأتي الحادث بعد 3 أشهر من مقتل طيارين اثنين من سلاح الجو الهندي، عندما تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو-30 إم كيه آي" في منطقة كاربي آنجلونغ في ولاية آسام.

وعام 2019، تحطمت طائرة من الطراز نفسه كانت قد أقلعت من قاعدة جورهات، بالقرب من الحدود الصينية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا.

ولدى القوات الجوية الهندية نحو 100 طائرة من هذا الطراز الروسي القديم ذي المحركين، الذي يستخدم في مهام نقل جوي كثيرة.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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