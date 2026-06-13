تحطم طائرة عسكرية هندية يودي بحياة 5 جنود

تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إيه إن-32" تابعة لسلاح الجو الهندي، اليوم السبت، في أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية بولاية آسام شمال شرقي البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص، وعبّر الجيش -في بيان- عن أسفه على مقتلهم من دون أن يكشف هوية الضحايا، مقدما تعازيه إلى ذويهم.

ولم يتضح سبب الحادث على الفور، وأكد سلاح الجو أنه سيشكل لجنة تحقيق لتحديد السبب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط -لم تذكر اسمه- أن مساعد الطيار نجا من الحادث، دون تفاصيل إضافية عن حالته الصحية ولا عدد الأشخاص الذين كانوا يستقلون الطائرة.

وعرضت وسائل إعلام هندية مشاهد تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق القاعدة، تلتها صور لحطام الطائرة الروسية الصنع.

ويأتي الحادث بعد 3 أشهر من مقتل طيارين اثنين من سلاح الجو الهندي، عندما تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو-30 إم كيه آي" في منطقة كاربي آنجلونغ في ولاية آسام.

وعام 2019، تحطمت طائرة من الطراز نفسه كانت قد أقلعت من قاعدة جورهات، بالقرب من الحدود الصينية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا.

ولدى القوات الجوية الهندية نحو 100 طائرة من هذا الطراز الروسي القديم ذي المحركين، الذي يستخدم في مهام نقل جوي كثيرة.